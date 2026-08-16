‏«زمن الغضب والقهر».. محاضرة تستعيد ذاكرة حصار بابا عمرو في حمص‏

حمص-سانا‏

استعادت محاضرة أقيمت اليوم الأحد بعنوان “زمن الغضب والقهر في حصار بابا عمرو”، محطات بارزة من حصار الحي وما ‏رافقه من أحداث ووقائع إنسانية، وذلك خلال فعالية نظمها اتحاد الكتاب العرب، بالتعاون مع رابطة الخريجين الجامعيين في ‏حمص، بمقر الرابطة.‏

وتناول الباحث في التاريخ والتراث الشعبي مصطفى الصوفي الظروف التي رافقت حصار بابا عمرو، وما شهده الحي من ‏عمليات قتل ومجازر ودمار ارتكبها النظام البائد، مشيراً إلى أن تلك الأحداث تركت آثاراً عميقة في ذاكرة أبناء الحي.‏

وأوضح الصوفي، في تصريح لـ سانا، أن المحاضرة تهدف إلى قراءة طبيعة الأنظمة الاستبدادية التي تعجز عن الحوار مع ‏شعوبها والاستماع إلى مطالبها، مبيناً أن غياب الحوار مع الشباب وعدم الاستجابة لمطالبهم أسهما في تفاقم الأحداث وما شهدته ‏البلاد لاحقاً من مآسٍ.‏

بدوره، أكد عضو رابطة الخريجين الجامعيين رشيد الحكيم أن بابا عمرو شكّل محطة بارزة في تاريخ الثورة السورية، لما شهده ‏من حصار وقتل ودمار وتنكيل، لافتاً إلى أهمية استعادة هذه الأحداث ودراستها وتوثيقها، ولاسيما في الجامعات، بما يحفظ ما ‏تحمله من دروس في النضال والصمود للأجيال القادمة.‏

من جانبها، شددت رئيسة فرع حمص لاتحاد الكتاب العرب عبير نحاس على أهمية توثيق قصص الحصار والثورة وحفظها ‏ونقلها إلى الأجيال القادمة، معتبرة أن الندوات والمحاضرات والأمسيات الثقافية والكتب، إلى جانب الروايات المكتوبة ‏والشفوية، تشكل وسائل مهمة لحماية الذاكرة من النسيان.‏

ولفتت نحاس إلى أن استعادة هذه القصص وتوثيقها تسهم في حفظ ذاكرة السوريين وتعريف الأجيال الجديدة بما شهدته مدنهم ‏وأحياؤهم خلال تلك المرحلة.‏

ويُعد حصار أحياء حمص (الوعر- بابا عمرو-المدينة القديمة) من أبرز المحطات التي شهدتها سنوات الثورة، حيث فرض ‏النظام البائد حصاراً طويلاً على المدنيين والثوار داخل الأحياء، قبل التوصل عام 2014 إلى اتفاق أفضى إلى تهجيرهم قسرياً ‏من المدينة، بعد ظروف إنسانية ومعيشية بالغة القسوة.‏