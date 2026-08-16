بدء تأهيل وصيانة طريق سلمى – وطى الخان بريف اللاذقية لتحسين الوصول إلى القرى والمناطق السياحية

اللاذقية-سانا

بدأت المؤسسة السورية للبناء والتشييد اليوم الأحد، أعمال إعادة تأهيل الطريق الذي يربط قرية سلمى بوطى الخان بريف اللاذقية بطول كلّي يبلغ 10 كيلو مترات.

وبيّن مدير فرع المؤسسة باللاذقية أحمد العبدالله في تصريح لمراسل سانا أن عملية التأهيل والصيانة ستشمل الأجزاء المتضررة التي تحتاج إلى إعادة التأهيل والترميم بعد دراسة أعدتها مديرية الخدمات الفنية لهذا الغرض، ويصل حجم هذه الأجزاء إلى 3650 متراً.

وأشار إلى أن الورشات تنفذ حالياً أعمالاً تشمل قشط الطريق وتخشين سطحه، وإصلاح الأجزاء المتضررة من خلال رصف الحجر المتكسر بعد ترطيبه ودحله جيداً، ثم رش مادة “MC0” والمادة اللاصقة، يلي ذلك تنفيذ القميص الزفتي ودحله بسماكة تتراوح بين 5 و7 سم.

وأوضح العبدالله أن الطريق يتمتع بأهمية حيوية في المنطقة، نظراً لعدد السكان الكبير الذين يخدمهم، فضلاً عن دوره كطريق رئيسي يؤدي إلى المناطق السياحية الجبلية، وعزا الصعوبات التي تواجه عمل الورشات في إعادة التأهيل إلى طبيعة البيئة الجبلية التي تعيق وصول الآليات إلى مواقع العمل بسلاسة.

بدوره، أشار رئيس قسم الشؤون الفنية في مديرية الخدمات الفنية باللاذقية عبد العزيز حاج محمود في تصريح مماثل إلى أن العمل على إعادة تأهيل وصيانة الطريق على محور سلمى–وطى الخان يشكل باكورة المشاريع التي ستنفذها المديرية في هذه المنطقة.

وأكد أهمية الطريق نظراً لعدد القرى التي يخدمها، ومنها قرى المارونيات والمريج ووطى الخان وغيرها، فضلاً عن ربطه طريق سلمى بطريق حلب، ما يعزز الحركة الخدمية والسياحية في المنطقة.

يشار إلى أن بلدة سلمى تتبع ناحية صلنفة، وتبعد 48 كيلومتراً عن مدينة اللاذقية، وترتفع نحو 850 متراً عن سطح البحر، ما يجعلها واحدة من المصايف المهمة لاشتهارها بالطبيعة الخلابة من جبال وينابيع ووديان، وبالتالي فإن صيانة الطرق المؤدية إليها ستسهم في تسهيل وصول الزائرين وتعزيز الحركة السياحية فيها.