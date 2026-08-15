أجواء صيفية معتدلة في عموم سوريا مع فرصة لزخات مطرية في بعض ‏المناطق‎ ‎

01 4 1 أجواء صيفية معتدلة في عموم سوريا مع فرصة لزخات مطرية في بعض ‏المناطق‎ ‎

دمشق-سانا‎ ‎

توالي درجات الحرارة انخفاضها، اليوم السبت وخاصة في المناطق الشمالية ‏والشرقية والجزيرة، لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل في أغلب المناطق ‏السورية، بفعل سيطرة كتلة هوائية معتدلة الحرارة يستمر تأثيرها حتى ‏ منتصف الأسبوع القادم‎.‎

ووفق المركز الوطني للأرصاد الجوية يكون الجو خلال النهار صيفياً بين الصحو ‏والغائم جزئياً بشكل عام، وحاراً نسبياً في المناطق الشرقية والجزيرة، مع بقاء ‏الفرصة لهطل زخات من المطر فوق المناطق الساحلية والشمالية والجنوبية الغربية ‏والقلمون، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية‎.‎

وخلال الليل يكون الجو معتدلاً بشكلٍ عام ولطيفاً في المرتفعات الجبلية، مع نسبة ‏رطوبة مرتفعة على المناطق الغربية والجنوبية، ويحذر من تشكل ضباب خفيف في أجزاء من المنطقة الوسطى صباحاً‎.‎

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط خلال ساعات ‏بعد الظهر والمساء لتتجاوز سرعة الهبات 60 كم/سا، وخاصةً على المنطقة ‏الوسطى، تؤدي إلى إثارة الغبار في بعض المناطق الداخلية، ويكون البحر متوسط ‏ارتفاع الموج‎.‎

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية‎: ‎

دمشق21/35‏
ريف دمشق (القلمون)15/28‏
القنيطرة19/30‏
درعا22/35‏
السويداء18/31‏
حمص23/32‏
حماة24/34‏
اللاذقية28/32‏
طرطوس28/32‏
حلب25/34‏
إدلب24/32‏
دير الزور28/39‏
الرقة26/37‌‎ ‎
الحسكة28/39‏
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