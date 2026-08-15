أجواء صيفية معتدلة في عموم سوريا مع فرصة لزخات مطرية في بعض ‏المناطق‎ ‎

دمشق-سانا
توالي درجات الحرارة انخفاضها، اليوم السبت وخاصة في المناطق الشمالية والشرقية والجزيرة، لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل في أغلب المناطق السورية، بفعل سيطرة كتلة هوائية معتدلة الحرارة يستمر تأثيرها حتى منتصف الأسبوع القادم.
ووفق المركز الوطني للأرصاد الجوية يكون الجو خلال النهار صيفياً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، وحاراً نسبياً في المناطق الشرقية والجزيرة، مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر فوق المناطق الساحلية والشمالية والجنوبية الغربية والقلمون، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.
وخلال الليل يكون الجو معتدلاً بشكلٍ عام ولطيفاً في المرتفعات الجبلية، مع نسبة رطوبة مرتفعة على المناطق الغربية والجنوبية، ويحذر من تشكل ضباب خفيف في أجزاء من المنطقة الوسطى صباحاً.
وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط خلال ساعات بعد الظهر والمساء لتتجاوز سرعة الهبات 60 كم/سا، وخاصةً على المنطقة الوسطى، تؤدي إلى إثارة الغبار في بعض المناطق الداخلية، ويكون البحر متوسط ارتفاع الموج.
درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية:
|دمشق
|21/35
|ريف دمشق (القلمون)
|15/28
|القنيطرة
|19/30
|درعا
|22/35
|السويداء
|18/31
|حمص
|23/32
|حماة
|24/34
|اللاذقية
|28/32
|طرطوس
|28/32
|حلب
|25/34
|إدلب
|24/32
|دير الزور
|28/39
|الرقة
|26/37
|الحسكة
|28/39