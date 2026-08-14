الزراعة تحذّر مزارعي الرقة ودير الزور من ارتفاع مناسيب الفرات وتدعوهم لاتخاذ تدابير وقائية

وزارة 2 الزراعة تحذّر مزارعي الرقة ودير الزور من ارتفاع مناسيب الفرات وتدعوهم لاتخاذ تدابير وقائية

دمشق -سانا

دعت وزارة الزراعة المزارعين في محافظتي الرقة ودير الزور، ولاسيما القاطنين بالقرب من مجرى نهر الفرات، إلى أخذ الحيطة والحذر نظراً للزيادة التدريجية المرتقبة في كميات المياه الممررة من سد كديران اعتباراً من يوم 15 آب 2026.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الجمعة أنه ستتم زيادة كميات المياه الممررة في النهر وفق ما أعلنت وزارة الطاقة، وقد يرافق ذلك ارتفاعٌ المناسيب وزيادةٌ في سرعة الجريان بعدد من المناطق الواقعة على ضفاف النهر، الأمر الذي يستدعي اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة.


 
وطلبت الوزارة من المزارعين وأصحاب المنشآت الزراعية، ولاسيما القريبة من مجرى النهر، اتخاذ الإجراءات التالية‎:‎
 
·       نقل المحركات الزراعية والمعدات والآليات الموجودة على ضفاف النهر إلى أماكن آمنة وبعيدة عن مجرى المياه‎.‎
·       اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المضخات والمنشآت الزراعية القريبة من النهر‎.‎
·       دعوة أصحاب المسامك إلى اتخاذ إجراءات السلامة اللازمة وتأمين معداتهم ومنشآتهم تحسباً لارتفاع منسوب ‏المياه وزيادة سرعة الجريان‎.‎
·       تجنب الاقتراب من ضفاف النهر أو مجرى المياه خلال فترة زيادة التصريف‎.‎
 
وكانت وزارة الطاقة دعت الأهالي في محافظتي الرقة ودير الزور ولا سيما ‏القاطنين بالقرب من مجرى نهر الفرات، إلى توخي الحيطة والحذر، ‏والابتعاد عن مجرى النهر وضفافه، وعدم السباحة فيه، بالتزامن مع ‏الزيادة التدريجية المرتقبة في كميات المياه الممررة.
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وذكرت الوزارة أن المؤسسة ‏العامة لسد الفرات ستباشر اعتباراً من يوم غد السبت الموافق الـ 15 من آب ‏برفع كميات المياه الممررة من سد كديران تدريجياً من 600 إلى 800 ‏متر مكعب في الثانية، وذلك في ضوء الارتفاع المستمر في ‏كميات المياه الواردة عبر نهر الفرات من الجانب التركي، والتي ‏تجاوزت 1200 متر مكعب في الثانية بصورة متواصلة منذ نحو عشرة ‏أيام، مع توقع استمرار الواردات المرتفعة حتى نهاية الشهر الحالي.‏

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