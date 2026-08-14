لزيادة مرتقبة بتمرير المياه.. الطاقة تدعو إلى الابتعاد عن مجرى الفرات

‏ ‏دمشق-سانا

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دعت وزارة الطاقة الأهالي في محافظتي الرقة ودير الزور ولا سيما ‏القاطنين بالقرب من مجرى نهر الفرات، إلى توخي الحيطة والحذر، ‏والابتعاد عن مجرى النهر وضفافه، وعدم السباحة فيه، بالتزامن مع ‏الزيادة التدريجية المرتقبة في كميات المياه الممررة، وما سيرافقها من ‏ارتفاع في المناسيب وزيادة في سرعة الجريان.‏

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وذكرت الوزارة عبر قناتها على التلغرام اليوم الجمعة، أن المؤسسة ‏العامة لسد الفرات ستباشر اعتباراً من يوم غد السبت الموافق الـ 15 من آب ‏برفع كميات المياه الممررة من سد كديران تدريجياً من 600 إلى 800 ‏متر مكعب في الثانية، وفق المعطيات المائية والتشغيلية ومراقبة ‏المناسيب على امتداد مجرى النهر.‏

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وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي في ضوء الارتفاع المستمر في ‏كميات المياه الواردة عبر نهر الفرات من الجانب التركي، والتي ‏تجاوزت 1200 متر مكعب في الثانية بصورة متواصلة منذ نحو عشرة ‏أيام، مع توقع استمرار الواردات المرتفعة حتى نهاية الشهر الحالي.‏

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وأكدت الوزارة أن الكوادر الفنية في المؤسسة العامة لسد الفرات تتابع ‏على مدار الساعة الوارد المائي ومناسيب البحيرات وكميات المياه ‏الممررة عبر السدود، وتتخذ الإجراءات التشغيلية اللازمة لإدارة هذه ‏الواردات، بما يضمن سلامة المنشآت وأهلنا على امتداد مجرى نهر ‏الفرات.‏

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وكان المدير العام للمؤسسة العامة لسد الفرات هيثم بكور أكد في تصريح ‏سابق لـ سانا، في الـ 8 من شهر آب الجاري، أن ارتفاع منسوب مياه نهر ‏الفرات في دير الزور ناجم عن زيادة سابقة في تمرير المياه من سد ‏كديران بهدف توليد الكهرباء، وليس عن زيادة حالية في الإطلاقات.‏