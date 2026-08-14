دمشق-سانا
دعت وزارة الطاقة الأهالي في محافظتي الرقة ودير الزور ولا سيما القاطنين بالقرب من مجرى نهر الفرات، إلى توخي الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجرى النهر وضفافه، وعدم السباحة فيه، بالتزامن مع الزيادة التدريجية المرتقبة في كميات المياه الممررة، وما سيرافقها من ارتفاع في المناسيب وزيادة في سرعة الجريان.
وذكرت الوزارة عبر قناتها على التلغرام اليوم الجمعة، أن المؤسسة العامة لسد الفرات ستباشر اعتباراً من يوم غد السبت الموافق الـ 15 من آب برفع كميات المياه الممررة من سد كديران تدريجياً من 600 إلى 800 متر مكعب في الثانية، وفق المعطيات المائية والتشغيلية ومراقبة المناسيب على امتداد مجرى النهر.
وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي في ضوء الارتفاع المستمر في كميات المياه الواردة عبر نهر الفرات من الجانب التركي، والتي تجاوزت 1200 متر مكعب في الثانية بصورة متواصلة منذ نحو عشرة أيام، مع توقع استمرار الواردات المرتفعة حتى نهاية الشهر الحالي.
وأكدت الوزارة أن الكوادر الفنية في المؤسسة العامة لسد الفرات تتابع على مدار الساعة الوارد المائي ومناسيب البحيرات وكميات المياه الممررة عبر السدود، وتتخذ الإجراءات التشغيلية اللازمة لإدارة هذه الواردات، بما يضمن سلامة المنشآت وأهلنا على امتداد مجرى نهر الفرات.
وكان المدير العام للمؤسسة العامة لسد الفرات هيثم بكور أكد في تصريح سابق لـ سانا، في الـ 8 من شهر آب الجاري، أن ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات في دير الزور ناجم عن زيادة سابقة في تمرير المياه من سد كديران بهدف توليد الكهرباء، وليس عن زيادة حالية في الإطلاقات.
لزيادة مرتقبة بتمرير المياه.. الطاقة تدعو إلى الابتعاد عن مجرى الفرات
دمشق-سانا