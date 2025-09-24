دمار المدارس بريف إدلب الجنوبي يحرم آلاف الطلاب من التعليم

إدلب-سانا

مع انطلاق العام الدراسي الجديد في 21 أيلول الجاري لايزال آلاف الأطفال بريف إدلب الجنوبي محرومين من حقهم في التعليم جراء الدمار الكبير الذي ألحقته قوات النظام البائد بالمدارس في هذه المنطقة خلال سنوات الثورة السورية.

عشرات المدارس تحولت إلى ركام، تاركة جيلاً كاملاً بلا صفوف ولا مقاعد في عدة بلدات وقرى، منها حزارين وخان السبل ومعرة النعمان، حيث تروي مشاهد المدارس المدمرة بشاعة إجرام النظام البائد والقوت المساندة له.

عدد من أهالي هذه القرى أكدوا لمراسل سانا أنهم يقفون اليوم أمام مستقبل مجهول، في تعليم أبنائهم فترميم مدرسة واحدة في كل قرية، لا يكفي أمام الأعداد الكبيرة من الطلاب، ما اضطر بعض العائلات للتفكير بالعودة إلى المخيمات حيث يتوفر الحدّ الأدنى من التعليم، أو إرسال أبنائهم إلى قرى بعيدة، وهو ما يرهق الأسر ماديًا ويعرض الأطفال للمخاطر.

التربية :150 مدرسة بالخدمة للعام الدراسي الحالي

من جانبه أوضح مشرف المجمع التربوي في معرة النعمان، مازن قيطاز أن عودة الأهالي والحاجة إلى وجود عدد مدارس مناسب لتوفير التعليم بهذه المناطق أظهرت العجز التعليمي على حد تعبيره، مبينا أن العديد من المدارس تعاني تصدعات خطيرة تهدد حياة الطلاب، بينما هناك مدارس أخرى مدمرة بالكامل.

وأشار قيطاز إلى أنه خلال العام الدراسي الماضي وضعت نحو87 مدرسة بالخدمة وتمت زيادة العدد هذا العام ليصل إلى 150 مدرسة، غير أن الاحتياج الفعلي أكبر من ذلك وخاصة لجهة توفر المقاعد والكتب وبعد المدارس عن أماكن سكن الطلاب، فضلًا عن وجود ذخائر غير منفجرة بالقرب من بعض المدارس والتي تشكل خطرًا مباشرًا على حياتهم، مؤكداً أن كل هذه التحديات تشكل عوائق أمام توفير التعليم بشكل مناسب لأبناء هذه المناطق بريف إدلب.

ورغم الجهود التي تبذلها محافظة إدلب ومديرية التربية لإعادة تأهيل المدارس، أكد عدد من العاملين بالمجال التربوي أن استمرار هذه العوائق سيؤدي إلى ارتفاع نسب الأمية وحرمان جيل كامل من فرص بناء مستقبل أفضل.

ويرى مختصون أن الحل يكمن في تدخل عاجل من المنظمات الإنسانية والدولية لدعم مشاريع إعادة تأهيل المدارس، وتوفير بدائل تعليمية آمنة بشكل مؤقت، مثل الكرفانات أو الخيم الصفية، ريثما يتم تنفيذ خطط ترميم شاملة تعيد للطلاب حقهم في بيئة تعليمية آمنة.

وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت أمس الانتهاء من أعمال ترميم وإعادة تأهيل 531 مدرسة في مختلف المحافظات حتى الآن، منها205 مدارس بمحافظة إدلب، فيما تعمل حالياً على ترميم 676 مدرسة في مختلف المحافظات، منها 267 مدرسة في محافظة إدلب.