السورية للبريد تحدد دواماً إضافياً في عدد من مكاتبها الجمعة والسبت

دمشق-سانا
حددت المؤسسة السورية للبريد دواماً إضافياً في عدد من مكاتبها بدمشق والمحافظات يومي الجمعة والسبت، بهدف ضمان استمرارية تقديم الخدمات وتخفيف الازدحام، ولا سيما مع بدء صرف رواتب المتقاعدين.
وأوضحت المؤسسة، في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم الخميس، أن الدوام الإضافي سيكون وفق البرنامج الآتي:
دمشق
يوم الجمعة:
الصالة المركزية في الحجاز، من الساعة الـ 9 صباحاً حتى الـ 3 عصراً.
يوم السبت:
الصالة المركزية في الحجاز، من الساعة الـ 8:30 صباحاً حتى الـ 6 مساءً.
ومكتبا جامعة دمشق والزاهرة، من الساعة الـ9 صباحاً حتى الـ2 ظهراً.
ريف دمشق
يوم السبت:
الصالة الرئيسية في المديرية، ومكاتب سبينة والمليحة وعرطوز، من الساعة الـ9 صباحاً حتى الـ2 ظهراً.
حلب
يوم السبت:
الصالة الرئيسية في المديرية بمنطقة الجميلية، من الساعة الـ9 صباحاً حتى الـ3 عصراً.
حمص
يوم السبت:
مكاتب الزهراء، والجامعة، والقصر العدلي، وتدمر، وصدد، والفرقلس، والقريتين، والرستن، وتلبيسة، والمخرم، وجب الجراح، وعين النسر، والمشرفة، وتلدو، والقبو، وشين، وخربة التين، وحديدة، وقطينة، والقصير، وتلكلخ، والمشتاية، والحواش، والناصرة، والمزينة، من الساعة الـ10 صباحاً حتى الـ3 عصراً.
اللاذقية
يوم الجمعة:
مكاتب الرمل الجنوبي، وسقوبين، والدعتور، وشيخ ضاهر، والثورة، والقطيلبية، والقلايع، وعين شقاق، وعين الشرقية، وحمام القراحلة، وحرف المسيترة، وبيت ياشوط، وعين التينة، ودوير بعبدة، والدالية، وجوبة برغال، والفاخورة، والمزيرعة، والقرداحة، والسامية، وبدميون، والحفة، وصلنفة، والجنديرية، والشبطلية، والقنجرة، وكرسانا، وعين البيضا، والبهلولية، وبرج إسلام، وقسطل المعاف، والبسيط، والهنادي، وزغرين، وستمرخو، وبكراما، وكسب، من الساعة الـ9 صباحاً حتى الـ2 ظهراً.
دير الزور
يوم السبت:
الصالة الرئيسية في المديرية، من الساعة الـ9 صباحاً حتى الـ3:30 عصراً.
الحسكة
يوم السبت:
الصالة الرئيسية في المديرية، ومكاتب القامشلي، والشدادي، وتل حميس، ورأس العين، وعامودا، والجوادية، ورميلان، من الساعة الـ9 صباحاً حتى الـ3 عصراً.
درعا
يوم السبت:
الصالة الرئيسية في المديرية، ومكتبا الصنمين وخربة غزالة، من الساعة الـ9 صباحاً حتى الـ2 ظهراً.
وأشارت المؤسسة إلى عدم وجود دوام إضافي في باقي المحافظات، مؤكدة استمرارها في تقديم خدماتها، بما يلبي احتياجات المواطنين.
وكانت المؤسسة السورية للبريد أعلنت، أمس، أن صرف رواتب المتقاعدين المشمولين بنظام التأمين والمعاشات يبدأ اعتباراً من اليوم الخميس الـ13 من آب الجاري، ويستمر حتى الـ27 منه عبر مكاتبها في المحافظات، بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات.