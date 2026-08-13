السورية للبريد تحدد دواماً إضافياً في عدد من مكاتبها الجمعة والسبت

دمشق-سانا‏

حددت المؤسسة السورية للبريد دواماً إضافياً في عدد من مكاتبها بدمشق والمحافظات ‏يومي الجمعة والسبت، بهدف ضمان استمرارية تقديم الخدمات وتخفيف الازدحام، ‏ولا سيما مع بدء صرف رواتب المتقاعدين.

وأوضحت المؤسسة، في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم الخميس، أن الدوام الإضافي ‏سيكون وفق البرنامج الآتي:

دمشق

يوم الجمعة:‏

الصالة المركزية في الحجاز، من الساعة الـ 9 صباحاً حتى الـ 3 عصراً.

يوم السبت:

الصالة المركزية في الحجاز، من الساعة الـ 8:30 صباحاً حتى الـ 6 مساءً.‏

ومكتبا جامعة دمشق والزاهرة، من الساعة الـ9 صباحاً حتى الـ2 ظهراً.

ريف دمشق

يوم السبت:‏

الصالة الرئيسية في المديرية، ومكاتب سبينة والمليحة وعرطوز، من الساعة الـ9 صباحاً ‏حتى الـ2 ظهراً.‏

حلب

يوم السبت:‏

الصالة الرئيسية في المديرية بمنطقة الجميلية، من الساعة الـ9 صباحاً حتى الـ3 عصراً.‏

حمص

يوم السبت:‏

مكاتب الزهراء، والجامعة، والقصر العدلي، وتدمر، وصدد، والفرقلس، والقريتين، ‏والرستن، وتلبيسة، والمخرم، وجب الجراح، وعين النسر، والمشرفة، وتلدو، والقبو، ‏وشين، وخربة التين، وحديدة، وقطينة، والقصير، وتلكلخ، والمشتاية، والحواش، ‏والناصرة، والمزينة، من الساعة الـ10 صباحاً حتى الـ3 عصراً.

اللاذقية

يوم الجمعة:‏

مكاتب الرمل الجنوبي، وسقوبين، والدعتور، وشيخ ضاهر، والثورة، والقطيلبية، ‏والقلايع، وعين شقاق، وعين الشرقية، وحمام القراحلة، وحرف المسيترة، وبيت ياشوط، ‏وعين التينة، ودوير بعبدة، والدالية، وجوبة برغال، والفاخورة، والمزيرعة، والقرداحة، ‏والسامية، وبدميون، والحفة، وصلنفة، والجنديرية، والشبطلية، والقنجرة، وكرسانا، ‏وعين البيضا، والبهلولية، وبرج إسلام، وقسطل المعاف، والبسيط، والهنادي، وزغرين، ‏وستمرخو، وبكراما، وكسب، من الساعة الـ9 صباحاً حتى الـ2 ظهراً.

دير الزور

يوم السبت:‏

الصالة الرئيسية في المديرية، من الساعة الـ9 صباحاً حتى الـ3:30 عصراً.

الحسكة

يوم السبت:‏

الصالة الرئيسية في المديرية، ومكاتب القامشلي، والشدادي، وتل حميس، ورأس العين، ‏وعامودا، والجوادية، ورميلان، من الساعة الـ9 صباحاً حتى الـ3 عصراً.

درعا

يوم السبت:‏

الصالة الرئيسية في المديرية، ومكتبا الصنمين وخربة غزالة، من الساعة الـ9 صباحاً ‏حتى الـ2 ظهراً.‏

وأشارت المؤسسة إلى عدم وجود دوام إضافي في باقي المحافظات، مؤكدة استمرارها ‏في تقديم خدماتها، بما يلبي احتياجات المواطنين.

وكانت المؤسسة السورية للبريد أعلنت، أمس، أن صرف رواتب المتقاعدين المشمولين ‏بنظام التأمين والمعاشات يبدأ اعتباراً من اليوم الخميس الـ13 من آب الجاري، ويستمر ‏حتى الـ27 منه عبر مكاتبها في المحافظات، بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتأمين ‏والمعاشات.