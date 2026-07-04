درعا.. لجنة فنية تكشف على خلية صويمعة نوى المنهارة وتباشر إجراءات الصيانة ‏

درعا-سانا‏

أجرت لجنة فنية مختصة، اليوم السبت، كشفاً على إحدى خلايا صويمعة نوى المعدنية ‏في ريف درعا الغربي، وذلك عقب انهيار الخلية رقم (6) يوم أمس الجمعة.‏

وأوضح مدير الإنتاج في المؤسسة السورية للحبوب، المهندس مصعب الساروت، في ‏تصريح لـ سانا، أن اللجنة أجرت كشفاً فنياً للوقوف على أسباب الانهيار، مبيناً أن امتلاء ‏الخلية بالقمح والضغط الناتج عنه، إضافةً إلى الإجهاد الداخلي على جانبي الخلية، كشف ‏عن وجود عيب غير مرئي في الصاج المعدني، ما أدى إلى انهيارها.‏

وبين الساروت أن الانهيار بدأ من الصفين الأولين في أسفل الخلية، وسحب معه أجزاءً ‏من المعدن الحامل للسلسلة العلوية والرافع الخاص بخلية الشحن، مشيراً إلى أن المؤسسة ‏بدأت بخطوات عملية، تمهيداً لإجراء أعمال الصيانة اللازمة، وإعادة الصويمعة المعدنية ‏إلى العمل بكامل طاقتها الاستيعابية.‏

من جانبه، أوضح مدير مركز حبوب نوى، أحمد العودات، في تصريح مماثل، أن ‏الكوادر الفنية والعاملين في المركز يواصلون، عقب الخلل الذي أصاب الخلية السادسة، ‏تفريغ الخلية المجاورة، ونقل محتواها من القمح إلى دمشق، وذلك لضرورات تتعلق ‏بإصلاح العطل الطارئ، وتأمين مساحات تخزينية لاستقبال محصول القمح من ‏الفلاحين.‏

وانهارت خلية معدنية في مركز حبوب نوى، أمس الجمعة كانت تحتوي على كمية من القمح ‏تُقدّر بين 600 و700 طن، فيما لم يتم تسجيل أضرار بشرية أو مادية.‏

يذكر أن صويمعة نوى تستوعب نحو 10 آلاف طن من محصول القمح، وتعتبر الوحيدة ‏التي تقدم الخدمة لفلاحي نوى والمنطقة المحيطة، حيث استأنف مركز حبوب نوى بريف ‏درعا الغربي هذا الموسم، استلام محصول القمح من الفلاحين بعد انقطاع لسنوات بسبب ‏ممارسات النظام البائد.‏