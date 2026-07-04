درعا.. لجنة فنية تكشف على خلية صويمعة نوى المنهارة وتباشر إجراءات الصيانة ‏

درعا-سانا
أجرت لجنة فنية مختصة، اليوم السبت، كشفاً على إحدى خلايا صويمعة نوى المعدنية في ريف درعا الغربي، وذلك عقب انهيار الخلية رقم (6) يوم أمس الجمعة.
وأوضح مدير الإنتاج في المؤسسة السورية للحبوب، المهندس مصعب الساروت، في تصريح لـ سانا، أن اللجنة أجرت كشفاً فنياً للوقوف على أسباب الانهيار، مبيناً أن امتلاء الخلية بالقمح والضغط الناتج عنه، إضافةً إلى الإجهاد الداخلي على جانبي الخلية، كشف عن وجود عيب غير مرئي في الصاج المعدني، ما أدى إلى انهيارها.
وبين الساروت أن الانهيار بدأ من الصفين الأولين في أسفل الخلية، وسحب معه أجزاءً من المعدن الحامل للسلسلة العلوية والرافع الخاص بخلية الشحن، مشيراً إلى أن المؤسسة بدأت بخطوات عملية، تمهيداً لإجراء أعمال الصيانة اللازمة، وإعادة الصويمعة المعدنية إلى العمل بكامل طاقتها الاستيعابية.
من جانبه، أوضح مدير مركز حبوب نوى، أحمد العودات، في تصريح مماثل، أن الكوادر الفنية والعاملين في المركز يواصلون، عقب الخلل الذي أصاب الخلية السادسة، تفريغ الخلية المجاورة، ونقل محتواها من القمح إلى دمشق، وذلك لضرورات تتعلق بإصلاح العطل الطارئ، وتأمين مساحات تخزينية لاستقبال محصول القمح من الفلاحين.
وانهارت خلية معدنية في مركز حبوب نوى، أمس الجمعة كانت تحتوي على كمية من القمح تُقدّر بين 600 و700 طن، فيما لم يتم تسجيل أضرار بشرية أو مادية.
يذكر أن صويمعة نوى تستوعب نحو 10 آلاف طن من محصول القمح، وتعتبر الوحيدة التي تقدم الخدمة لفلاحي نوى والمنطقة المحيطة، حيث استأنف مركز حبوب نوى بريف درعا الغربي هذا الموسم، استلام محصول القمح من الفلاحين بعد انقطاع لسنوات بسبب ممارسات النظام البائد.