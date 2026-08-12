إحباط محاولة تهريب شحنة كبيرة من المخدرات ‏إلى ‏الأردن في ريف السويداء الشرقي

دمشق-سانا
أعلنت إدارة مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية السورية عن إحباط محاولة تهريب شحنة كبيرة من المواد المخدرة إلى المملكة الأردنية الهاشمية باستخدام البالونات، وذلك خلال عملية أمنية في الريف الشرقي لمحافظة السويداء.
وقالت إدارة مكافحة المخدرات في قناتها عبر التلغرام اليوم الأربعاء: إنه جرى خلال العملية ضبط 70 كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدرة و45 ألف حبة كبتاغون، إضافة إلى عدد من الوسائل والأدوات المستخدمة في عملية التهريب.
وكانت إدارة مكافحة المخدرات أحبطت في الثامن من الشهر الجاري تهريب شحنة من المواد المخدرة في ريف القنيطرة الجنوبي، وذلك خلال عملية أمنية استهدفت شبكة إجرامية كانت تخطط لتهريبها خارج البلاد.
يذكر أن الجهات السورية المختصة صادرت وأتلفت خلال الأشهر الماضية كميات كبيرة من المخدرات بكل أنواعها والتي عمل النظام البائد على إنتاجها وترويجها داخل المجتمع السوري إضافة الى تهريبها إلى دول الجوار والمنطقة.