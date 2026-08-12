إحباط محاولة تهريب شحنة كبيرة من المخدرات ‏إلى ‏الأردن في ريف السويداء الشرقي

دمشق-سانا

أعلنت إدارة مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية ‏السورية عن إحباط محاولة تهريب شحنة كبيرة من ‏المواد المخدرة إلى المملكة الأردنية الهاشمية باستخدام ‏البالونات، وذلك خلال عملية أمنية في الريف الشرقي ‏لمحافظة السويداء.‏

وقالت إدارة مكافحة المخدرات في قناتها عبر التلغرام ‏اليوم الأربعاء: إنه جرى خلال العملية ضبط 70 ‏كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدرة و45 ألف حبة ‏كبتاغون، إضافة إلى عدد من الوسائل والأدوات ‏المستخدمة في عملية التهريب.‏

وكانت إدارة مكافحة المخدرات أحبطت في الثامن من ‏الشهر الجاري تهريب شحنة من المواد المخدرة في ريف ‌‏القنيطرة الجنوبي، وذلك خلال عملية أمنية استهدفت ‏شبكة إجرامية كانت ‏تخطط لتهريبها خارج البلاد.‏

يذكر أن الجهات السورية المختصة صادرت وأتلفت خلال ‏الأشهر الماضية كميات كبيرة من المخدرات بكل ‏أنواعها والتي عمل النظام البائد على إنتاجها وترويجها ‏داخل المجتمع السوري إضافة الى تهريبها إلى دول ‏الجوار والمنطقة.‏