الخطوط الجوية التركية والقطرية تستأنفان رحلاتهما إلى دمشق

دمشق-سانا

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السوري استئناف رحلات كل من الخطوط الجوية التركية القادمة من إسطنبول، والخطوط الجوية القطرية القادمة من الدوحة إلى مطار دمشق الدولي، مع وصول أولى الرحلات اليوم الجمعة.

وأوضح رئيس الهيئة عمر الحصري في تدوينة على منصة “إكس” أن المطارات والأجواء السورية تشهد عودة تدريجية لعدد من شركات الطيران في إطار تعافي قطاع الطيران المدني وتعزيز الربط الجوي، مشيراً إلى أن عدد الشركات التي استأنفت عملياتها من وإلى مطاري دمشق وحلب الدوليين، بلغ حتى الأول من شهر أيار الجاري 12 شركة.

ولفت الحصري إلى تحسن ملحوظ في حركة العبور عبر الأجواء السورية، ما يعكس تطور مستوى التشغيل وتزايد الاعتماد على المسارات الجوية السورية، مبيناً أن الرحلات إلى مطار دمشق الدولي استؤنفت من قبل عدد من الشركات، منها (الخطوط الجوية السورية، وفلاي دبي، وفلاي شام، والملكية الأردنية، وطيران دان، والعربية للطيران، وفلاي ناس، والخطوط الجوية القطرية، والخطوط الجوية التركية، وطيران الجزيرة، وAJet).

كما أشار الحصري إلى استئناف الرحلات إلى مطار حلب الدولي من قبل الخطوط الجوية السورية، وفلاي شام، والملكية الأردنية، وطيران دان، والخطوط الجوية التركية، وAJet.

ولفت الحصري إلى أن التركيز ينصب حالياً على استئناف التشغيل من وإلى أوروبا، حيث يجري العمل بشكل مباشر مع المنظمات الدولية المعنية بسلامة الطيران لإعادة تقييم المطارات السورية، تمهيداً لعودة هذا المسار الحيوي ضمن أعلى معايير السلامة والامتثال.

وأكد الحصري أن هذا التطور يأتي نتيجة العمل المستمر على رفع الجاهزية التشغيلية وتعزيز منظومة الملاحة الجوية وتطبيق معايير السلامة المعتمدة، بما يدعم استقرار العمليات الجوية وتوسعها خلال المرحلة المقبلة.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي أعلنت في الثامن من نيسان الماضي عودة العمل في مطار دمشق الدولي بشكل منتظم، وإعادة فتح جميع الممرات الجوية التي أُغلقت سابقاً جراء اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية-الإيرانية في الـ 28 من شباط الماضي.