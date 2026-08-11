وزير الدفاع: أحكام الإعدام التي صدرت اليوم انتصار جديد ‏للسوريين

معالي وزير الدفاع اللواء المهندس مرهف أبو قصرة وزير الدفاع: أحكام الإعدام التي صدرت اليوم انتصار جديد ‏للسوريين

دمشق-سانا

أكد وزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة أن أحكام الإعدام التي ‏صدرت اليوم الثلاثاء بحق عدد من رموز النظام البائد انتصار ‏جديد للسوريين.‏

وقال الوزير أبو قصرة في تغريدة على منصة إكس: انتصر ‏السوريون انتصارهم الأكبر على جلاديهم يوم حرروا بلادهم، ‏وينتصرون اليوم أيضاً بصدور أحكام العدالة بحق من قتل أبناءهم ‏وهجّرهم‎.‎

وبارك الوزير أبو قصرة للشعب السوري بهذا الانتصار الجديد.‏

وكانت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق برئاسة القاضي فخر ‏الدين العريان أصدرت، اليوم الثلاثاء، حكمها في الدعوى المقامة ‌‏ضد ‌‏عاطف نجيب وعدد من المتهمين الفارين، وقضت بالإعدام ‏بحق بشار الأسد، وماهر الأسد وعاطف نجيب، وبحق خمسة من ‌‏المتهمين ‌‏الفارين بعد إدانتهم بجرائم قتل وتعذيب وحرمان من ‏الحرية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، فيما أسقطت دعوى ‌‏الحق العام عن ‌‏المتهم محمد أيمن عيوش تبعاً لوفاته.‏

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