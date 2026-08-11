وزير الدفاع: أحكام الإعدام التي صدرت اليوم انتصار جديد ‏للسوريين

دمشق-سانا
أكد وزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة أن أحكام الإعدام التي صدرت اليوم الثلاثاء بحق عدد من رموز النظام البائد انتصار جديد للسوريين.
وقال الوزير أبو قصرة في تغريدة على منصة إكس: انتصر السوريون انتصارهم الأكبر على جلاديهم يوم حرروا بلادهم، وينتصرون اليوم أيضاً بصدور أحكام العدالة بحق من قتل أبناءهم وهجّرهم.
وبارك الوزير أبو قصرة للشعب السوري بهذا الانتصار الجديد.
وكانت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق برئاسة القاضي فخر الدين العريان أصدرت، اليوم الثلاثاء، حكمها في الدعوى المقامة ضد عاطف نجيب وعدد من المتهمين الفارين، وقضت بالإعدام بحق بشار الأسد، وماهر الأسد وعاطف نجيب، وبحق خمسة من المتهمين الفارين بعد إدانتهم بجرائم قتل وتعذيب وحرمان من الحرية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، فيما أسقطت دعوى الحق العام عن المتهم محمد أيمن عيوش تبعاً لوفاته.