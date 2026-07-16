الأشغال العامة تنهي إعداد المخطط التنظيمي لسوق الهال الجديد‏ قرب الضمير بريف دمشق

ريف دمشق-سانا



أنهت وزارة الأشغال العامة والإسكان إعداد واعتماد المخطط التنظيمي العام لمشروع “سوق الهال الجديد” الواقع بالقرب من مدينة الضمير بريف دمشق، فيما بدأت الشركة السورية للدراسات الهندسية والمساحية “سيسكو” إعداد الأضابير التنفيذية للمشروع، الذي يهدف إلى تنظيم النشاط التجاري وتوفير بيئة حديثة تلبي احتياجات المواطنين والسوق.



وفي تصريح لمراسلة سانا، أوضح مدير عام شركة “سيسكو” المهندس محمد هراوي، أن الشركة تسخر طاقاتها وخبراتها لتحديث التقنيات الرقمية المستخدمة في التصاميم الهندسية والحلول الاستشارية الخاصة بهذا المشروع الحيوي، لضمان تنفيذه بأعلى دقة ممكنة واختصار الزمن التشغيلي.



ولفت هراوي إلى أن مشروع سوق الهال الجديد يمثل ‏نموذجاً للأسواق الحديثة والصديقة للبيئة؛ مشيراً إلى أن الكوادر الفنية تعمل حالياً على إعداد الإضبارة التنفيذية المتكاملة التي تشمل الدراسات الإنشائية، والمعمارية، والصحية، والكهربائية، مستعينين بأحدث البرمجيات الرقمية لضمان إنهاء هذه المرحلة الحيوية خلال المدة المحددة بـ 6 أشهر وبأعلى معايير الجودة الفنية والهندسية.

مشروع استثماري متكامل

وذكر هراوي، أن المشروع يتكون وفق المخطط التنظيمي المعتمد من بنيان استثماري متكامل، يضم كتلًا إدارية، ومسجداً، وفندقاً من فئة أربع نجوم، وسكناً مخصصاً للعمال، إلى جانب أجنحة السوق التجارية التي تشمل محلات لبيع الجملة ونصف الجملة، ومنافذ لبيع اللحوم، ومحلات البزورية لتلبية احتياجات الأسواق المحلية.

وشركة سيسكو هي شركة سورية عامة تتبع لوزارة الأشغال العامة والإسكان، تعمل على إعداد الدراسات الهندسية، وتخطيط المدن ومشاريع البنية التحتية.

ويندرج المشروع ضمن خطط وزارة الأشغال العامة والإسكان لرفع كفاءة الخدمات وتطوير البنى التحتية، وبموقعه الاستراتيجي بالقرب من منطقتي المعيصرة والرمادي في مدينة الضمير، يسهم في تنشيط الحركة التجارية في ريف دمشق، ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة عبر إيجاد بيئة استثمارية منظمة تسهم في توفير فرص العمل وتطوير مجتمعات الأعمال المحلية.