لقاء حواري في حمص يبحث وضع خطة مشتركة للتوعية البيئية

حمص-سانا‏

بحث لقاء حواري نظمته مديرية البيئة في حمص اليوم الثلاثاء، بمشاركة ممثلين عن ‏عدد من المديريات والجهات العامة والجمعيات الأهلية المعنية بالشأن ‏البيئي، سبل إعداد خطة مشتركة للتوعية البيئية والإعلامية، وتعزيز التنسيق ‏لتنفيذ المبادرات والأنشطة على مستوى المحافظة‎.‎

بناء خطة سنوية ‏

وأكد مدير البيئة في حمص طلال العلي في تصريح لـ سانا اليوم، أن ‏اللقاء يهدف إلى الانتقال من العمل الفردي في المجال البيئي إلى العمل ‏التشاركي، من خلال تشبيك الجهات الحكومية والمجتمع المحلي والجمعيات، ‏ووضع خطة للتوعية البيئية لمدة عام تحدد أدوار كل جهة والأنشطة ‏ومخرجاتها وآليات متابعة التنفيذ‎.‎

وأوضح العلي أن الخطة ستتضمن محاور تستهدف قطاعات التربية والتعليم ‏والزراعة والسياحة والموارد المائية والكهرباء ومؤسسة مياه الشرب ‏ومجالس المدن، مع التركيز على ترشيد استهلاك الموارد وإدارة النفايات، ‏مبيناً أن التوعية البيئية لا تنعكس على الجانبين البيئي والصحي فقط، وإنما ‏تحقق مردوداً اقتصادياً من خلال خفض تكاليف معالجة المشكلات الناجمة ‏عن السلوكيات الخاطئة‎.‎

وأشار إلى أهمية الإعلام في دعم الخطة وإيصال الرسائل البيئية إلى ‏المواطنين، مؤكداً استعداد المديرية لتوفير المعلومات اللازمة للإعلاميين ‏ومساعدتهم في متابعة القضايا البيئية‎.‎

حماية الموارد المائية ودور القطاع التربوي

من جهته، بيّن رئيس شعبة مراقبة نوعية المياه في مديرية الموارد المائية ‏بحمص حسن شاهين، أن المديرية تتابع نوعية المصادر المائية من خلال ‏الجولات وأخذ العينات وإجراء التحاليل الكيميائية والجرثومية، داعياً إلى ‏تعزيز التوعية بترشيد استخدام المياه والاعتماد على أساليب الري الحديثة، ‏والتحذير من استخدام مياه الصرف الصحي في ري المزروعات‎.‎

ولفت المشرف التربوي في مديرية التربية والتعليم بحمص نهاد السبسبي إلى ‏استمرار التعاون مع مديرية البيئة لتنفيذ أنشطة التشجير والنظافة والتوعية ‏في المدارس، مؤكداً أهمية دور القطاع التربوي في ترسيخ السلوكيات البيئية ‏السليمة لدى التلاميذ والطلاب ونقلها إلى أسرهم والمجتمع المحلي‎.‎

إدارة النفايات وفرزها من المصدر

بدورها، أوضحت المهندسة في مديرية النظافة بمجلس مدينة حمص سكر ‏دروبي أن استراتيجية إدارة النفايات الصلبة في المحافظة تتضمن محوراً ‏خاصاً بالتوعية، يجري العمل على تفعيله بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة ‏للمستوطنات البشرية‎ “UN-Habitat”‎، من خلال حملات تستهدف عدداً من ‏أحياء المدينة، والتوسع بها تدريجياً‎.‎

وأشارت دروبي إلى أهمية تعزيز ثقافة الالتزام بمواعيد رمي النفايات ‏ووضعها ضمن أكياس محكمة الإغلاق، إضافة إلى نشر ثقافة فرز النفايات، ‏مبينة أن حملة بدأت في حي الوعر لتعزيز الفرز من المصدر، وأن نجاح ‏هذه المبادرات يتطلب استمرارية الدعم والتعاون بين مختلف الجهات‎.‎

مشاركة الجمعيات والحلول المبتكرة للتوعية

من جهتها، أكدت المدير التنفيذي لمؤسسة التطوير ليلى الحاج يونس، أن ‏مشاركة الجمعيات والمؤسسات في إعداد الخطة تتيح تحديد القضايا البيئية ‏الأكثر إلحاحاً وتنظيم الحملات والمبادرات بشكل أكثر فاعلية، مشيرة إلى أن ‏التمويل وتنسيق الجهود والتواصل بين الجهات من أبرز التحديات التي ‏تواجه تنفيذ المبادرات البيئية‎.‎

وأشار ممثل مؤسسة “النهضة للتنمية” في القصير محمد رعد إلى أهمية التركيز ‏على التوعية بمخلفات القمامة وترشيد استخدام المياه والحفاظ على الغطاء ‏النباتي، إلى جانب فرز النفايات والتشجير وتنظيف الحدائق وزيادة ‏المساحات الخضراء، داعياً إلى استخدام وسائل مبتكرة كالمسرحيات ‏والأنشطة المدرسية للوصول إلى الأطفال‎.‎

وأكد المشاركون في اللقاء الحواري ضرورة توحيد جهود الجهات ‏العامة والجمعيات والمؤسسات والمجتمع المحلي ضمن خطة واضحة، تتضمن ‏برامج تنفيذية وآليات للتنسيق والمتابعة، بما يسهم في رفع مستوى الوعي ‏البيئي وتحويل المبادرات والمقترحات إلى أنشطة مستدامة قابلة للتنفيذ‎.‎