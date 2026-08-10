وزارة الطاقة تستكمل إعادة 5971 عاملاً مفصولاً بسبب الثورة السورية إلى العمل

دمشق -سانا
أعلنت وزارة الطاقة أنها استكملت إجراءات التعاقد والعودة لـ5971 عاملاً مفصولاً بسبب الثورة السورية المباركة، إلى العمل ضمن قطاعات الوزارة، وأنها تواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة بقية الطلبات.
وذكرت الوزارة عبر قناتها على التلغرام اليوم الإثنين أن عدد طلبات العمال قيد التعاقد بلغت 2841 طلباً، فيما يوجد 2642 طلباً قيد المعالجة، والعمل متواصل على تدقيق الملفات، واستكمال الإجراءات اللازمة لكل حالة.
وقالت الوزارة إن الطلبات تشمل أيضاً 937 طلباً لتصفية الحقوق بسبب بلوغ السن القانونية، و683 طلباً لتصفية الحقوق، و449 طلباً لذوي المتوفين، ويجري التعامل معها وفق الإجراءات القانونية والإدارية الخاصة بكل حالة.
وتأتي مواصلة هذه الإجراءات في إطار إنصاف العاملين الذين حرموا من وظائفهم وحقوقهم بسبب مواقفهم المؤيدة للثورة السورية المباركة، ومتابعة ملفاتهم حتى استكمال الإجراءات وإعادة الحقوق إلى أصحابها.