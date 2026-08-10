وزارة الطاقة تستكمل إعادة 5971 عاملاً مفصولاً بسبب الثورة السورية إلى العمل

دمشق -سانا

أعلنت وزارة الطاقة أنها استكملت إجراءات التعاقد والعودة لـ5971 عاملاً مفصولاً بسبب الثورة ‏السورية المباركة، إلى العمل ضمن قطاعات الوزارة، وأنها تواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة ‏بقية الطلبات.‏

وذكرت الوزارة عبر قناتها على التلغرام اليوم الإثنين أن عدد طلبات العمال قيد التعاقد بلغت ‌‏2841 طلباً، فيما يوجد 2642 طلباً قيد المعالجة، والعمل متواصل على تدقيق الملفات، ‏واستكمال الإجراءات اللازمة لكل حالة.‏

وقالت الوزارة إن الطلبات تشمل أيضاً 937 طلباً لتصفية الحقوق بسبب بلوغ السن القانونية، ‏و683 طلباً لتصفية الحقوق، و449 طلباً لذوي المتوفين، ويجري التعامل معها وفق الإجراءات ‏القانونية والإدارية الخاصة بكل حالة.‏

وتأتي مواصلة هذه الإجراءات في إطار إنصاف العاملين الذين حرموا من وظائفهم وحقوقهم بسبب ‏مواقفهم المؤيدة للثورة السورية المباركة، ومتابعة ملفاتهم حتى استكمال الإجراءات وإعادة الحقوق إلى ‏أصحابها.‏