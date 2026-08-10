خفر السواحل يحبط محاولة هجرة غير نظامية عبر الساحل السوري

دمشق-سانا
أحبطت قوات خفر السواحل محاولة هجرة غير نظامية عبر الساحل السوري، وأوقفت مجموعة من الأشخاص كانوا يستعدون لمغادرة البلاد على متن قارب بطريقة غير مشروعة.
وذكرت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية عبر قناتها على تلغرام، أن القوات ضبطت خلال العملية القارب المستخدم وكمية من مادة المازوت كانت معدّة لتشغيله وتزويده بالوقود اللازم لتنفيذ عملية التهريب.
وبيّنت التحقيقات الأولية أن من بين الموقوفين أشخاصاً مرتبطين بالنظام البائد، بينما تواصل الجهات المختصة تحقيقاتها لكشف ملابسات العملية، وتحديد القائمين على تنظيمها وجميع المتورطين فيها، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
وأشارت الهيئة إلى أن العملية تعكس مستوى الجاهزية واليقظة لدى قوات خفر السواحل، ودورها في مراقبة المياه الإقليمية وتأمين الشريط الساحلي، والتصدي لمحاولات تهريب الأشخاص والهجرة غير النظامية والأنشطة البحرية غير المشروعة، من خلال الدوريات المستمرة وأعمال الرصد والمتابعة.
وتواصل قوات خفر السواحل أداء مهامها الأمنية والرقابية على امتداد الساحل السوري، بما يعزز أمن الحدود البحرية، ويحمي المياه الإقليمية، ويسهم في الحفاظ على أمن وسلامة الساحل السوري.