خفر السواحل يحبط محاولة هجرة غير نظامية عبر الساحل السوري

دمشق-سانا‏

أحبطت قوات خفر السواحل محاولة هجرة غير نظامية عبر الساحل السوري، وأوقفت ‌‏مجموعة من الأشخاص كانوا يستعدون لمغادرة البلاد على متن قارب بطريقة غير ‌‏مشروعة.‏

وذكرت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية عبر قناتها على تلغرام، أن القوات ضبطت ‌‏خلال العملية القارب المستخدم وكمية من مادة المازوت كانت معدّة لتشغيله وتزويده ‌‏بالوقود اللازم لتنفيذ عملية التهريب.‏

وبيّنت التحقيقات الأولية أن من بين الموقوفين أشخاصاً مرتبطين بالنظام البائد، بينما ‌‏تواصل الجهات المختصة تحقيقاتها لكشف ملابسات العملية، وتحديد القائمين على ‌‏تنظيمها وجميع المتورطين فيها، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.‏

وأشارت الهيئة إلى أن العملية تعكس مستوى الجاهزية واليقظة لدى قوات خفر السواحل، ‏ودورها في مراقبة المياه الإقليمية وتأمين الشريط الساحلي، والتصدي لمحاولات تهريب ‏الأشخاص والهجرة غير النظامية والأنشطة البحرية غير المشروعة، من خلال الدوريات ‏المستمرة وأعمال الرصد والمتابعة.‏

وتواصل قوات خفر السواحل أداء مهامها الأمنية والرقابية على امتداد الساحل السوري، ‌‏بما يعزز أمن الحدود البحرية، ويحمي المياه الإقليمية، ويسهم في الحفاظ على أمن ‌‏وسلامة الساحل السوري.