مبادرة مجتمعية تعيد تأهيل حديقة الأمل في حي الحمدانية بحلب

حلب-سانا

شهد حي الحمدانية الأول في مدينة حلب اليوم الخميس تنفيذ مبادرة مجتمعية لإعادة تأهيل حديقة الأمل، بمشاركة أهالي الحي وبالتعاون مع الكتلة الخامسة ومديرية الحدائق في مجلس مدينة حلب، وذلك ضمن الجهود الهادفة إلى تحسين الواقع الخدمي وزيادة المساحات الخضراء في المدينة.

وتضمنت الأعمال تركيب مقاعد للجلوس وسلال قمامة وغرس أشجار جديدة، إضافة إلى تركيب ألعاب للأطفال وتنفيذ حملة تنظيف شاملة شملت تقليم الأشجار وصيانة مرافق الحديقة، بما يعيد إليها حيويتها ويجعلها متنفساً للأهالي.

وأوضح مدير مديرية الحدائق في مدينة حلب المهندس عبد الرزاق الصالح الحجي لمراسل سانا، أن هذه الأعمال تأتي ضمن خطة المديرية لإعادة تأهيل الحدائق العامة بالتنسيق مع الجهات الأهلية والفعاليات المحلية، مؤكداً أهمية تعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الحدائق وتحسين مظهرها.

وبيّن مسؤول الكتلة الخامسة في محافظة حلب الدكتور هيثم هاشمي، أن المبادرة جاءت استجابة لرغبة الأهالي في تجميل الحي وتطوير مرافقه العامة، لافتاً إلى مشاركة عدد من الجهات المجتمعية والطلاب والمتطوعين، ما يعكس تنامي روح التعاون والانتماء بين أبناء المدينة.

من جهتها، أكدت المعلمة نازك سالم من ثانوية كامل الغزي أهمية إشراك الطلاب في الأنشطة التطوعية، لما لها من دور في نشر ثقافة الحفاظ على البيئة وتعزيز المسؤولية المجتمعية لدى الأجيال الشابة.

وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من الأنشطة التطوعية التي تشهدها أحياء مدينة حلب، بهدف تحسين الواقع الخدمي وتعزيز الجمال الحضري بالتعاون مع المجتمع المحلي.

