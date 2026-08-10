الأوقاف: بدء التسجيل للراغبين بأداء فريضة الحج ‏لموسم ‌‏1448 هـ اعتباراً من 12 آب الجاري

دمشق-سانا

أعلنت إدارة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف السورية عن ‌‏تحديد موعد وشروط التسجيل للحجاج السوريين الراغبين بأداء ‌‏فريضة الحج لموسم 1448هـ – 2027م، مشيرة إلى بدء ‌‏التسجيل اعتباراً من يوم الأربعاء ‏القادم.‏

وأوضحت الإدارة في منشور عبر قناتها على تلغرام اليوم ‌‏الإثنين، أن التسجيل والقبول المباشر في قوائم موسم حج ‌‏‌‏1448هـ لمن يسدد الدفعة الأولى من مواليد 1958 وما دون مع ‌‏مرافقيهم وفق صلات القرابة المحددة، يبدأ يوم الـ 12 من آب ‌‏الجاري ولغاية الـ 25 من الشهر الجاري أو حتى اكتمال العدد‎.‎

وبينت الإدارة أن التسجيل الأولي دون قبول مباشر ووفق ‏آلية ‏اختيار المقبولين يبدأ من يوم الـ 26 من آب الجاري ولغاية الـ ‌‏‌‏10 من أيلول القادم‎.‎

وأشارت الإدارة إلى أنه يمكن للراغبين بأداء مناسك الحج ‌‏الاطلاع على شروط وآليات التسجيل والتثبيت المطلوبة عبر ‌‏معرّفاتها الرسمية‎.‎

وكان وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري تسلّم في الـ 30 من ‌‏أيار الماضي وثيقة الترتيبات الأولية ‏والبرنامج الزمني لموسم ‌‏حج 1448هـ، في خطوة تؤذن بانطلاق ‏الاستعدادات المبكرة ‌‏للموسم القادم، وذلك خلال حفل “ختامها مسك” في ‏مكة المكرمة‎.‎

يُذكر أن العدد الإجمالي للحجاج السوريين الذين تم تفويجهم ‌‏لموسم الحج الماضي 1447هـ بلغ ‌‏24 ألفاً و500 حاج وحاجة، ‌‌‏بعد زيادة الحصة المخصصة لسوريا بمقدار ألفي تأشيرة ‏حج ‌‏إضافية‎.‎