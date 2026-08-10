الأوقاف: بدء التسجيل للراغبين بأداء فريضة الحج ‏لموسم ‌‏1448 هـ اعتباراً من 12 آب الجاري

دمشق-سانا
أعلنت إدارة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف السورية عن تحديد موعد وشروط التسجيل للحجاج السوريين الراغبين بأداء فريضة الحج لموسم 1448هـ – 2027م، مشيرة إلى بدء التسجيل اعتباراً من يوم الأربعاء القادم.
وأوضحت الإدارة في منشور عبر قناتها على تلغرام اليوم الإثنين، أن التسجيل والقبول المباشر في قوائم موسم حج 1448هـ لمن يسدد الدفعة الأولى من مواليد 1958 وما دون مع مرافقيهم وفق صلات القرابة المحددة، يبدأ يوم الـ 12 من آب الجاري ولغاية الـ 25 من الشهر الجاري أو حتى اكتمال العدد.
وبينت الإدارة أن التسجيل الأولي دون قبول مباشر ووفق آلية اختيار المقبولين يبدأ من يوم الـ 26 من آب الجاري ولغاية الـ 10 من أيلول القادم.
وأشارت الإدارة إلى أنه يمكن للراغبين بأداء مناسك الحج الاطلاع على شروط وآليات التسجيل والتثبيت المطلوبة عبر معرّفاتها الرسمية.
وكان وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري تسلّم في الـ 30 من أيار الماضي وثيقة الترتيبات الأولية والبرنامج الزمني لموسم حج 1448هـ، في خطوة تؤذن بانطلاق الاستعدادات المبكرة للموسم القادم، وذلك خلال حفل “ختامها مسك” في مكة المكرمة.
يُذكر أن العدد الإجمالي للحجاج السوريين الذين تم تفويجهم لموسم الحج الماضي 1447هـ بلغ 24 ألفاً و500 حاج وحاجة، بعد زيادة الحصة المخصصة لسوريا بمقدار ألفي تأشيرة حج إضافية.