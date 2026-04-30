هيئة العدالة الانتقالية تناقش في درعا مسار المحاسبة وتستمع لشهادات ذوي الضحايا

درعا-سانا

عقد وفد من الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية اليوم الخميس لقاءً موسعاً مع عدد من ذوي ضحايا الحرب وحقوقيين وناشطين في محافظة درعا، لمناقشة مسار المحاسبة والعدالة وآليات توثيق انتهاكات النظام البائد التي شهدتها المحافظة خلال سنوات الثورة.

وناقش الوفد خلال الاجتماع، الذي عُقد في غرفة تجارة درعا، الجهود المبذولة لتعزيز مسار العدالة الانتقالية في سوريا، واستمع إلى شهادات ومطالب المتضررين، كما جرى بحث ملفات الانتهاكات مع التركيز على آليات جمع الأدلة وتوثيق الشهادات، وسبل إنصاف الضحايا وذويهم.

وأوضح مدير إدارة المحاسبة والمساءلة في الهيئة، المحامي رديف مصطفى، في تصريح لـ سانا، أن الهدف من اللقاء هو تعزيز التواصل مع ذوي الضحايا في درعا باعتبارها مهد الحراك الشعبي، مؤكداً أهمية مشاركتهم كشهود وفاعلين أساسيين في مسار العدالة الانتقالية لضمان توثيق الحقيقة بشكل شامل.

بدوره شدد الفائز بعضوية مجلس الشعب عن محافظة درعا عبد المولى الحريري على ضرورة الإسراع في إطلاق محاكمات عادلة لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم، مبيناً أن العدالة الانتقالية لا تقتصر على الجوانب القانونية فحسب، بل تشمل أيضاً الحقوق المادية والمعنوية للمتضررين، بما في ذلك التعويضات واستعادة الحقوق.

وبيّن الشاهد نضال أحمد محاميد أن الاجتماع تضمن الاستماع إلى إفادات ذوي الضحايا، ولا سيما المتضررين من مجزرة جامع العمري، مشيراً إلى تبادل المعلومات والوثائق مع الوفد، والتأكيد على مواصلة العمل لتحقيق العدالة وإنصاف عائلات الشهداء.

من جهته أكد منير قداح، أحد الناجين من أحداث درعا الأولى في 3 شباط 2011 أنه قام بتوثيق مجريات تلك الأحداث التي يُعدّ عاطف نجيب من أبرز المتهمين فيها، مطالباً بإنصاف ذوي الضحايا ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم.

وأشار المحامي عبد المنعم خليل إلى أن النقاشات ركزت على ملف محاكمة المتهمين، وفي مقدمتهم عاطف نجيب، مع التأكيد على أهمية ربط الأدلة بالشهادات واعتماد آليات لحماية الشهود، لافتاً إلى وجود رغبة شعبية واسعة في تسريع إجراءات المحاسبة.

ويأتي هذا اللقاء ضمن مسار العدالة الانتقالية في سوريا، الهادف إلى معالجة الانتهاكات التي وقعت منذ عام 2011 ولا سيما في محافظة درعا التي كانت من أولى المناطق التي شهدت انطلاق الاحتجاجات ضد النظام البائد.

وكانت أولى جلسات المحاكمات العلنية لرموز النظام البائد، انطلقت الأحد الماضي، بمثول عاطف نجيب أمام محكمة الجنايات الرابعة في القصر العدلي بدمشق، بتهم متعلقة بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري، حيث انتهت بتحديد يوم الأحد الـ 10 من أيار المقبل موعداً لانعقاد الجلسة الثانية للنظر في القضية، ومتابعة إجراءات المحاكمة.