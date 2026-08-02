مليون و١٥٠ ألف طن كمية القمح المسوق إلى مراكز الاستلام في ‏الحسكة‎ ‎

الحسكة-سانا‏

ارتفعت كميات القمح المسوّقة إلى مراكز استلام الحبوب المعتمدة ‏في محافظة الحسكة إلى مليون و150 ألف طن من القمح بنوعيه ‏القاسي والطري، مع استمرار عمليات التسويق واقتراب الموسم من ‏نهايته‎.‎

وأوضح مدير فرع المؤسسة السورية لتجارة الحبوب في الحسكة عبد الحميد داوود، في تصريح لـ سانا اليوم الأحد، أن عمليات ‏استلام محصول القمح لا تزال مستمرة، إلا أن وتيرة التسويق ‏اليومية تشهد انخفاضاً تدريجياً مع اقتراب انتهاء الموسم، مشيراً ‏إلى أن الفرع قلص عدد مراكز الاستلام إلى سبعة هي رميلان، ‏وتل حميس، والميلبية، ومبروكة، والسفح، إضافة إلى صوامع ‏القامشلي وصوامع الحسكة، والتي تستقبل القمح دوكمة.‏

وفيما يتعلق بصرف مستحقات الفلاحين، بيّن داوود أن الفرع قام ‏بتحويل جزء كبير من فواتير القمح إلى المصارف الزراعية ‏التعاونية، موضحاً أن الدفعة الأولى ضمت قوائم بأسماء نحو ثلاثة ‏آلاف فلاح، ومن المتوقع تحويل دفعات إضافية خلال اليومين ‏المقبلين، بما يسهم في تسريع إجراءات صرف قيم الأقماح ‏المستلمة‎.‎

بدوره، أكد مدير فرع المصرف الزراعي التعاوني في الحسكة ‏عزو الجامد وصول دفعة من فواتير القمح إلى الفرع نهاية الأسبوع ‏الماضي، مشيراً إلى أنه من المقرر المباشرة بصرف المستحقات ‏خلال الأسبوع الجاري بعد استكمال التجهيزات والإجراءات الفنية ‏اللازمة‎.‎

وتضم محافظة الحسكة 17 فرعاً للمصرف الزراعي التعاوني ‏موزعة على مختلف مناطق المحافظة، وبحسب المعلومات الأولية، ‏سيتم افتتاح هذه الفروع تدريجياً خلال الأيام المقبلة، تمهيداً للمباشرة ‏بصرف مستحقات الفلاحين والمنتجين عن محصول القمح‎.‎