مليون و١٥٠ ألف طن كمية القمح المسوق إلى مراكز الاستلام في ‏الحسكة‎ ‎

الحسكة-سانا
ارتفعت كميات القمح المسوّقة إلى مراكز استلام الحبوب المعتمدة في محافظة الحسكة إلى مليون و150 ألف طن من القمح بنوعيه القاسي والطري، مع استمرار عمليات التسويق واقتراب الموسم من نهايته.
وأوضح مدير فرع المؤسسة السورية لتجارة الحبوب في الحسكة عبد الحميد داوود، في تصريح لـ سانا اليوم الأحد، أن عمليات استلام محصول القمح لا تزال مستمرة، إلا أن وتيرة التسويق اليومية تشهد انخفاضاً تدريجياً مع اقتراب انتهاء الموسم، مشيراً إلى أن الفرع قلص عدد مراكز الاستلام إلى سبعة هي رميلان، وتل حميس، والميلبية، ومبروكة، والسفح، إضافة إلى صوامع القامشلي وصوامع الحسكة، والتي تستقبل القمح دوكمة.
وفيما يتعلق بصرف مستحقات الفلاحين، بيّن داوود أن الفرع قام بتحويل جزء كبير من فواتير القمح إلى المصارف الزراعية التعاونية، موضحاً أن الدفعة الأولى ضمت قوائم بأسماء نحو ثلاثة آلاف فلاح، ومن المتوقع تحويل دفعات إضافية خلال اليومين المقبلين، بما يسهم في تسريع إجراءات صرف قيم الأقماح المستلمة.
بدوره، أكد مدير فرع المصرف الزراعي التعاوني في الحسكة عزو الجامد وصول دفعة من فواتير القمح إلى الفرع نهاية الأسبوع الماضي، مشيراً إلى أنه من المقرر المباشرة بصرف المستحقات خلال الأسبوع الجاري بعد استكمال التجهيزات والإجراءات الفنية اللازمة.
وتضم محافظة الحسكة 17 فرعاً للمصرف الزراعي التعاوني موزعة على مختلف مناطق المحافظة، وبحسب المعلومات الأولية، سيتم افتتاح هذه الفروع تدريجياً خلال الأيام المقبلة، تمهيداً للمباشرة بصرف مستحقات الفلاحين والمنتجين عن محصول القمح.