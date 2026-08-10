وفاة شخص وإصابة آخرين جراء حوادث سير ‏خلال الساعات الـ 24 الماضية في سوريا

photo 2026 08 10 10 32 23 وفاة شخص وإصابة آخرين جراء حوادث سير ‏خلال الساعات الـ 24 الماضية في سوريا

محافظات-سانا

توفي شخص وأصيب 30 آخرون جراء حوادث ‏سير متفرقة وقعت خلال الـ 24 ساعة الماضية في ‏عدد من المحافظات السورية، واستجابت لها فرق ‏الدفاع في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.‏

photo 2026 08 10 10 32 17 وفاة شخص وإصابة آخرين جراء حوادث سير ‏خلال الساعات الـ 24 الماضية في سوريا

وأفاد الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام اليوم ‏الإثنين بوقوع 26 حادث سير أسفرت عن تسجيل ‏وفاة و30 إصابة، حيث قامت الفرق بتقديم ‏الإسعافات الأولية لهم، ثم نقلتهم إلى المشافي لتلقي ‏العلاج اللازم، كما أزالت فرق الدفاع المدني آثار ‏الحوادث وأمنت أماكنها‎.‎

ودعا الدفاع المدني السائقين إلى ضرورة تخفيف ‏السرعة، والتأكد من الحالة الفنية للسيارة، وعمل ‏المكابح وماسحات الزجاج، وتجنب السلوكيات ‏الخاطئة التي تشتت التركيز أثناء القيادة، مثل ‏استخدام الهاتف المحمول‎.‎

كما استجابت فرق الدفاع المدني السوري لـ 133 ‏حريقاً في عموم سوريا؛ منها 6 حرائق في الحقول ‏والمحاصيل الزراعية، و127 حريقاً متفرقاً شملت ‏المنازل والمحال التجارية، والأعشاب، والأشجار، ‏والقمامة، والأسلاك الكهربائية‎.‎

وعملت الفرق على إخماد الحرائق وتبريد مواقعها، ‏دون تسجيل أي إصابات، واقتصرت الأضرار على ‏الماديات‎.‎

ونوه الدفاع المدني بضرورة عدم إشعال النيران في ‌‏المناطق الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي ‏أعقاب ‏السجائر أو ‏العبوات الزجاجية على جوانب ‏الطرقات، ولا ‏سيما في المناطق المجاورة للمحاصيل ‏الزراعية أو ‏الأحراج، والامتناع عن ‏حرق الأعشاب ‏اليابسة حول ‏المنازل أو على أطراف الطرقات، ‏والعمل على إزالتها ‏بطرق آمنة‎.‎

وكان أصيب 17 شخصاً أول أمس السبت، جراء ‌‏وقوع حوادث سير استجابت لها فرق الدفاع ‏المدني ‏في مختلف ‏المحافظات ‏السورية‎.‎
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photo 2026 08 10 10 32 47 وفاة شخص وإصابة آخرين جراء حوادث سير ‏خلال الساعات الـ 24 الماضية في سوريا
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photo 2026 08 10 10 32 43 وفاة شخص وإصابة آخرين جراء حوادث سير ‏خلال الساعات الـ 24 الماضية في سوريا
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