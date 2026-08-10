وفاة شخص وإصابة آخرين جراء حوادث سير ‏خلال الساعات الـ 24 الماضية في سوريا

محافظات-سانا
توفي شخص وأصيب 30 آخرون جراء حوادث سير متفرقة وقعت خلال الـ 24 ساعة الماضية في عدد من المحافظات السورية، واستجابت لها فرق الدفاع في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.
وأفاد الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام اليوم الإثنين بوقوع 26 حادث سير أسفرت عن تسجيل وفاة و30 إصابة، حيث قامت الفرق بتقديم الإسعافات الأولية لهم، ثم نقلتهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، كما أزالت فرق الدفاع المدني آثار الحوادث وأمنت أماكنها.
ودعا الدفاع المدني السائقين إلى ضرورة تخفيف السرعة، والتأكد من الحالة الفنية للسيارة، وعمل المكابح وماسحات الزجاج، وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تشتت التركيز أثناء القيادة، مثل استخدام الهاتف المحمول.
كما استجابت فرق الدفاع المدني السوري لـ 133 حريقاً في عموم سوريا؛ منها 6 حرائق في الحقول والمحاصيل الزراعية، و127 حريقاً متفرقاً شملت المنازل والمحال التجارية، والأعشاب، والأشجار، والقمامة، والأسلاك الكهربائية.
وعملت الفرق على إخماد الحرائق وتبريد مواقعها، دون تسجيل أي إصابات، واقتصرت الأضرار على الماديات.
ونوه الدفاع المدني بضرورة عدم إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب السجائر أو العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا سيما في المناطق المجاورة للمحاصيل الزراعية أو الأحراج، والامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل أو على أطراف الطرقات، والعمل على إزالتها بطرق آمنة.
وكان أصيب 17 شخصاً أول أمس السبت، جراء وقوع حوادث سير استجابت لها فرق الدفاع المدني في مختلف المحافظات السورية.