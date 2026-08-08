الخدمات الفنية تواصل تأهيل طريق كفر ناصح – باتبو وربطه بأوتستراد ‏إدلب ‏

IMG 0302 الخدمات الفنية تواصل تأهيل طريق كفر ناصح – باتبو وربطه بأوتستراد ‏إدلب ‏

حلب-سانا‏

بدأت مديرية الخدمات الفنية في حلب اليوم السبت، أعمال تزفيت طريق كفر ‏ناصح – باتبو بريف حلب الغربي، وصولاً إلى أوتستراد إدلب – سرمدا، ‏بطول نحو 7 كيلومترات، وذلك ضمن مشروع لإعادة تأهيل الطريق ورفع ‏جاهزيته وتحسين حركة النقل والتنقل بين التجمعات السكانية والطرق ‏الرئيسية.‏

IMG 0317 الخدمات الفنية تواصل تأهيل طريق كفر ناصح – باتبو وربطه بأوتستراد ‏إدلب ‏

وأوضح المشرف على تنفيذ المشروع في مديرية الخدمات الفنية بحلب ‏المهندس وضاح العجيلي لـ سانا، أن أعمال تعبيد الطريق انتهت، وبدأت ‏أعمال التزفيت من باتبو باتجاه أوتستراد إدلب – سرمدا، على أن تستكمل ‏لاحقاً باتجاه كفر ناصح.‏

وأشار العجيلي إلى أن الطريق يخدم عدداً من التجمعات السكانية والوحدات ‏الإدارية في ريف حلب الغربي، ويربطها بشبكة الطرق الرئيسية، لافتاً إلى ‏أن المشروع يأتي ضمن خطة مديرية الخدمات الفنية لعام 2026، التي ‏تتضمن عدداً من مشاريع تأهيل الطرق في المحافظة.‏

يسهل حركة الأهالي والنقل بالمنطقة

من جهته بيّن المهندس ماهر الحجار من المؤسسة السورية للبناء والتشييد ‏المنفذة للأعمال، أن المشروع بدأ بأعمال قشط الطريق بطول نحو 6.5 ‏كيلومترات، وبعرض يتراوح بين 6 و8 أمتار بحسب المقاطع، تلتها أعمال ‏التعبيد، قبل البدء حالياً بفرش القميص الزفتي.‏

IMG 0352 الخدمات الفنية تواصل تأهيل طريق كفر ناصح – باتبو وربطه بأوتستراد ‏إدلب ‏

ولفت الحجار إلى أن المشروع يسهم في تحسين واقع الطريق وتأمين وصل ‏أفضل بين كفر ناصح وباتبو ومناطق ريف حلب الغربي، وصولاً إلى ‏أوتستراد إدلب، بما ينعكس إيجاباً على حركة الأهالي والنقل في المنطقة.‏

ربط أرياف إدلب وحلب

بدوره أكد رئيس مجلس بلدة إبين سمعان، حمود علي سليمان أهمية الطريق ‏باعتباره شرياناً حيوياً يربط مناطق ريف إدلب الشمالي عبر أوتستراد باب ‏الهوى بريف حلب الغربي ومنطقة الأتارب، مشيراً إلى أن أعمال إعادة ‏التأهيل شملت القشط والتعبيد والتزفيت وفق المواصفات الفنية المعتمدة.‏

وتواصل مديرية الخدمات الفنية بحلب أعمال إعادة تأهيل الطرق بمختلف ‏أنحاء المحافظة، وفي هذا السياق أنهت الشهر الماضي أعمال قشط طريق ‏مفرق قبتان – عنجارة – الهوتة – كفر ناها، حتى طريق حلب – الأتارب في ريف ‏حلب الغربي، وتتابع أعمال تزفيته.‏

IMG 0339 الخدمات الفنية تواصل تأهيل طريق كفر ناصح – باتبو وربطه بأوتستراد ‏إدلب ‏
IMG 0344 الخدمات الفنية تواصل تأهيل طريق كفر ناصح – باتبو وربطه بأوتستراد ‏إدلب ‏
IMG 0389 الخدمات الفنية تواصل تأهيل طريق كفر ناصح – باتبو وربطه بأوتستراد ‏إدلب ‏
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