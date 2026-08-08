الخدمات الفنية تواصل تأهيل طريق كفر ناصح – باتبو وربطه بأوتستراد ‏إدلب ‏

حلب-سانا
بدأت مديرية الخدمات الفنية في حلب اليوم السبت، أعمال تزفيت طريق كفر ناصح – باتبو بريف حلب الغربي، وصولاً إلى أوتستراد إدلب – سرمدا، بطول نحو 7 كيلومترات، وذلك ضمن مشروع لإعادة تأهيل الطريق ورفع جاهزيته وتحسين حركة النقل والتنقل بين التجمعات السكانية والطرق الرئيسية.
وأوضح المشرف على تنفيذ المشروع في مديرية الخدمات الفنية بحلب المهندس وضاح العجيلي لـ سانا، أن أعمال تعبيد الطريق انتهت، وبدأت أعمال التزفيت من باتبو باتجاه أوتستراد إدلب – سرمدا، على أن تستكمل لاحقاً باتجاه كفر ناصح.
وأشار العجيلي إلى أن الطريق يخدم عدداً من التجمعات السكانية والوحدات الإدارية في ريف حلب الغربي، ويربطها بشبكة الطرق الرئيسية، لافتاً إلى أن المشروع يأتي ضمن خطة مديرية الخدمات الفنية لعام 2026، التي تتضمن عدداً من مشاريع تأهيل الطرق في المحافظة.
يسهل حركة الأهالي والنقل بالمنطقة
من جهته بيّن المهندس ماهر الحجار من المؤسسة السورية للبناء والتشييد المنفذة للأعمال، أن المشروع بدأ بأعمال قشط الطريق بطول نحو 6.5 كيلومترات، وبعرض يتراوح بين 6 و8 أمتار بحسب المقاطع، تلتها أعمال التعبيد، قبل البدء حالياً بفرش القميص الزفتي.
ولفت الحجار إلى أن المشروع يسهم في تحسين واقع الطريق وتأمين وصل أفضل بين كفر ناصح وباتبو ومناطق ريف حلب الغربي، وصولاً إلى أوتستراد إدلب، بما ينعكس إيجاباً على حركة الأهالي والنقل في المنطقة.
ربط أرياف إدلب وحلب
بدوره أكد رئيس مجلس بلدة إبين سمعان، حمود علي سليمان أهمية الطريق باعتباره شرياناً حيوياً يربط مناطق ريف إدلب الشمالي عبر أوتستراد باب الهوى بريف حلب الغربي ومنطقة الأتارب، مشيراً إلى أن أعمال إعادة التأهيل شملت القشط والتعبيد والتزفيت وفق المواصفات الفنية المعتمدة.
وتواصل مديرية الخدمات الفنية بحلب أعمال إعادة تأهيل الطرق بمختلف أنحاء المحافظة، وفي هذا السياق أنهت الشهر الماضي أعمال قشط طريق مفرق قبتان – عنجارة – الهوتة – كفر ناها، حتى طريق حلب – الأتارب في ريف حلب الغربي، وتتابع أعمال تزفيته.