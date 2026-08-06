وفاة شخصين وإصابة 30 آخرين بحوادث سير وحرائق خلال الساعات الـ 24 الماضية ‏في سوريا

دمشق-سانا‏

توفي شخصان، وأصيب 30 آخرون جراء حوادث سير، وحرائق استجابت لها فرق الدفاع ‏في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث خلال الساعات الـ 24 الماضية في مختلف ‏المحافظات السورية. ‏

وأفاد الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام اليوم الخميس، بوقوع 27 حادث سير ‏أسفرت عن تسجيل حالتي وفاة وإصابة 27 مدنياً، وقامت الفرق بتقديم الإسعافات ‏الأولية لهم، ثم نقلتهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، كما أزالت فرق الدفاع المدني آثار ‏الحوادث وأمنت أماكنها.‏

كما استجابت فرق الدفاع المدني السوري لـ 133حريقاً في عموم سوريا، أسفرت ‏جميعها عن تسجيل 3 إصابات، بينها إصابتان لعنصري إطفاء، وإصابة لمدني، ‏حيث قدمت الفرق الإسعافات الأولية لهم، وتم نقل المدني المصاب إلى مشفى جسر ‏الشغور، لتلقي العلاج اللازم، فيما اقتصرت باقي الأضرار على الخسائر المادية.‏

وذكّر الدفاع المدني بضرورة عدم إشعال النيران في ‏المناطق الحراجية والحقول ‏الزراعية، وعدم رمي أعقاب ‏السجائر أو ‏العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا ‌‏سيما في المناطق المجاورة للمحاصيل الزراعية أو ‏الأحراج، والامتناع عن ‏حرق ‏الأعشاب اليابسة حول ‏المنازل أو على أطراف الطرقات، والعمل على إزالتها ‏بطرق ‏آمنة‎.‎

‏ وتوفي ثلاثة أشخاص، وأصيب 21 آخرون أمس الأول، جراء ‏وقوع حرائق وحوادث ‏سير استجابت لها فرق الدفاع ‏المدني.‏