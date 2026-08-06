وفاة شخصين وإصابة 30 آخرين بحوادث سير وحرائق خلال الساعات الـ 24 الماضية ‏في سوريا

دمشق-سانا
توفي شخصان، وأصيب 30 آخرون جراء حوادث سير، وحرائق استجابت لها فرق الدفاع في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث خلال الساعات الـ 24 الماضية في مختلف المحافظات السورية.
وأفاد الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام اليوم الخميس، بوقوع 27 حادث سير أسفرت عن تسجيل حالتي وفاة وإصابة 27 مدنياً، وقامت الفرق بتقديم الإسعافات الأولية لهم، ثم نقلتهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، كما أزالت فرق الدفاع المدني آثار الحوادث وأمنت أماكنها.
كما استجابت فرق الدفاع المدني السوري لـ 133حريقاً في عموم سوريا، أسفرت جميعها عن تسجيل 3 إصابات، بينها إصابتان لعنصري إطفاء، وإصابة لمدني، حيث قدمت الفرق الإسعافات الأولية لهم، وتم نقل المدني المصاب إلى مشفى جسر الشغور، لتلقي العلاج اللازم، فيما اقتصرت باقي الأضرار على الخسائر المادية.
وذكّر الدفاع المدني بضرورة عدم إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب السجائر أو العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا سيما في المناطق المجاورة للمحاصيل الزراعية أو الأحراج، والامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل أو على أطراف الطرقات، والعمل على إزالتها بطرق آمنة.
وتوفي ثلاثة أشخاص، وأصيب 21 آخرون أمس الأول، جراء وقوع حرائق وحوادث سير استجابت لها فرق الدفاع المدني.