مطار دير الزور يستقبل أول رحلة داخلية للخطوط الجوية السورية قادمة من دمشق

دير الزور-سانا

استقبل مطار دير الزور صباح اليوم الأربعاء أول رحلة داخلية للخطوط الجوية السورية قادمة من مطار دمشق الدولي، إيذاناً ببدء تشغيل الرحلات الجوية المنتظمة بين المدينتين، في خطوة تعكس استئناف الربط الجوي الداخلي وتعزيز حركة النقل الجوي بين المحافظات.

وأوضحت الهيئة العامة للطيران المدني السوري أن تشغيل هذا الخط يأتي ضمن جهود إعادة تنشيط حركة الطيران الداخلي، بما يسهم في تسهيل تنقل المواطنين، ودعم الحركة الاقتصادية، وتعزيز التواصل بين مختلف المحافظات السورية.

وقال رئيس الهيئة عمر الحصري عبر منصة “X”: “لا نستقبل اليوم مجرد رحلة جوية، بل عودة لشريان وطني طال انتظاره”، مؤكداً أن وصول أول رحلة منتظمة للخطوط الجوية السورية إلى ‎مطار دير الزور الدولي يمثل خطوة عملية نحو استعادة شبكة النقل الجوي الداخلي وتقريب المسافات بين أبناء الوطن، ودعم النشاط الاقتصادي والتنموي في المنطقة الشرقية.

واعتبر الحصري هذه الخطوة هي البداية، لافتاً إلى أن الهيئة ستعمل على توسيع شبكة الربط الجوي الداخلي بما يخدم المواطنين، ويواكب مرحلة إعادة البناء واستعادة الدور الطبيعي للمطارات السورية.

وكانت إدارة مطار دير الزور الدولي أعلنت في الـ15 من تموز الفائت، إنجاز المراحل الأساسية اللازمة لتأهيل المطار، ‏وتحقيق جاهزيته التشغيلية لاستقبال الرحلات الجوية، مع استمرار استكمال الإجراءات التنظيمية والتشغيلية النهائية ‏تمهيداً لإعادة افتتاحه اليوم، وفق معايير السلامة والأمن وجودة الخدمات.‏