قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في ريف القنيطرة الجنوبي

القنيطرة-سانا

توغلت 10 آليات لقوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، من نقطة العدنانية باتجاه محيط قرية رویحينة في ريف القنيطرة الجنوبي.

وذكر مراسل سانا في القنيطرة أن قوة للاحتلال الإسرائيلي، مؤلفة من 10 آليات عسكرية، بينها 3 عربات همر و3 سيارات هايلوكس و4 مصفحات، إضافة إلى سيارة إسعاف، انطلقت من نقطة العدنانية باتجاه محيط قرية رویحينة في ريف القنيطرة الجنوبي.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أمس شاباً وطفلين لساعات عدة، أثناء رعيهم المواشي في ريف القنيطرة الجنوبي.

وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، عبر التوغّل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي.

وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي يتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، وتدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وردع ممارسات الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.