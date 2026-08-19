مرسوم رئاسي يمنح طلاب السويداء دورة استثنائية لامتحانات التعليم الأساسي ‌‏والثانوية العامة

الرئيس الشرع لوغو 2 مرسوم رئاسي يمنح طلاب السويداء دورة استثنائية لامتحانات التعليم الأساسي ‌‏والثانوية العامة

دمشق-سانا‏

أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم “163” لعام 2026 القاضي بمنح الطلاب ‌‏من أبناء محافظة السويداء دورة استثنائية للتقدم لامتحان شهادتي التعليم الأساسي ‌‏والثانوية العامة بفروعها كافة.‏

وفيما يلي نص المرسوم: ‏

بناءً على أحكام الإعلان الدستوري

وعلى أحكام القانون رقم /31/ لعام 2024 يرسم ما يلي:‏

المادة (1): يُمنح الطلاب من أبناء محافظة السويداء دورة استثنائية للتقدم لامتحان ‏شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة بفروعها كافة، ووفق القواعد والشروط ذاتها ‌‏المقررة لامتحانات هاتين الشهادتين.‏

المادة (2): يستفيد من أحكام هذا المرسوم الطلاب من أبناء محافظة السويداء الذين ‌‏لم يتقدموا لامتحانات دورة 2026، أو الذين لم يتمكنوا من تقديم جميع المواد ‌‏الامتحانية فيها.‏

المادة (3): تصدر التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم، بقرار من ‌‏وزير التربية والتعليم.‏

المادة (4): يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.‏

أحمد الشرع
رئيس الجمهورية العربية السورية ‏

photo 2026 08 19 12 11 18 مرسوم رئاسي يمنح طلاب السويداء دورة استثنائية لامتحانات التعليم الأساسي ‌‏والثانوية العامة
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