وفاة شخصين وإصابة 32 بحوادث سير وحرائق في سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية

محافظات-سانا

توفي شخصان وأصيب 32 آخرون جراء حوادث سير وحرائق استجابت لها فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة ‏الكوارث خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في عدد من المحافظات السورية.‏

‏23 حادث سير

وأفاد الدفاع المدني، عبر قناته على تلغرام اليوم الإثنين، بوقوع 23 حادث سير، أسفرت عن وفاة شخصين وإصابة 26 ‏مدنياً، حيث قدمت الفرق الإسعافات الأولية للمصابين، ونقلتهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، كما أزالت آثار الحوادث ‏وأمّنت مواقعها.‏

ودعا الدفاع المدني السائقين إلى تخفيف السرعة، والتأكد من الحالة الفنية للمركبات وسلامة المكابح وماسحات الزجاج، ‏وتجنب السلوكيات التي تشتت الانتباه أثناء القيادة، ولا سيما استخدام الهاتف المحمول.‏

الاستجابة لـ191 حريقاً

كما استجابت فرق الدفاع المدني لـ191 حريقاً في مختلف المحافظات، بينها 6 حرائق في الحقول والمحاصيل الزراعية، ‏و185حريقاً متفرقاً اندلعت في منازل ومحال تجارية وأعشاب وأشجار ونفايات وأسلاك كهربائية.‏

وعملت الفرق على إخماد الحرائق وتبريد مواقعها، فيما أسفرت عن إصابة عنصر إطفاء و5 مدنيين، قدمت لهم الإسعافات ‏الأولية قبل نقلهم إلى المشافي.‏

وجدد الدفاع المدني دعوته إلى عدم إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية، أو رمي أعقاب السجائر ‏والعبوات الزجاجية على جوانب الطرق، ولا سيما قرب المحاصيل والأحراج، والامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول ‏المنازل وعلى أطراف الطرق، وإزالتها بطرق آمنة.‏

وكان 25 شخصاً أصيبوا أمس الأول جراء حرائق وحوادث سير استجابت لها فرق الدفاع المدني في عدد من المحافظات ‏السورية.‏

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