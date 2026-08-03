وفاة شخصين وإصابة 32 بحوادث سير وحرائق في سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية

IMG 20260803 100947 117 وفاة شخصين وإصابة 32 بحوادث سير وحرائق في سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية

محافظات-سانا

توفي شخصان وأصيب 32 آخرون جراء حوادث سير وحرائق استجابت لها فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة ‏الكوارث خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في عدد من المحافظات السورية.‏

‏23 حادث سير

IMG 20260803 100947 697 وفاة شخصين وإصابة 32 بحوادث سير وحرائق في سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية

وأفاد الدفاع المدني، عبر قناته على تلغرام اليوم الإثنين، بوقوع 23 حادث سير، أسفرت عن وفاة شخصين وإصابة 26 ‏مدنياً، حيث قدمت الفرق الإسعافات الأولية للمصابين، ونقلتهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، كما أزالت آثار الحوادث ‏وأمّنت مواقعها.‏

ودعا الدفاع المدني السائقين إلى تخفيف السرعة، والتأكد من الحالة الفنية للمركبات وسلامة المكابح وماسحات الزجاج، ‏وتجنب السلوكيات التي تشتت الانتباه أثناء القيادة، ولا سيما استخدام الهاتف المحمول.‏

الاستجابة لـ191 حريقاً

كما استجابت فرق الدفاع المدني لـ191 حريقاً في مختلف المحافظات، بينها 6 حرائق في الحقول والمحاصيل الزراعية، ‏و185حريقاً متفرقاً اندلعت في منازل ومحال تجارية وأعشاب وأشجار ونفايات وأسلاك كهربائية.‏

وعملت الفرق على إخماد الحرائق وتبريد مواقعها، فيما أسفرت عن إصابة عنصر إطفاء و5 مدنيين، قدمت لهم الإسعافات ‏الأولية قبل نقلهم إلى المشافي.‏

وجدد الدفاع المدني دعوته إلى عدم إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية، أو رمي أعقاب السجائر ‏والعبوات الزجاجية على جوانب الطرق، ولا سيما قرب المحاصيل والأحراج، والامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول ‏المنازل وعلى أطراف الطرق، وإزالتها بطرق آمنة.‏

وكان 25 شخصاً أصيبوا أمس الأول جراء حرائق وحوادث سير استجابت لها فرق الدفاع المدني في عدد من المحافظات ‏السورية.‏
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IMG 20260803 101244 081 وفاة شخصين وإصابة 32 بحوادث سير وحرائق في سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية
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IMG 20260803 101215 822 وفاة شخصين وإصابة 32 بحوادث سير وحرائق في سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية
IMG 20260803 101243 759 وفاة شخصين وإصابة 32 بحوادث سير وحرائق في سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية
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