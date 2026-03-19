إطلاق سراح 600 معتقل وموقوف في الحسكة ضمن اتفاق الدولة السورية مع “قسد”

أُطلق اليوم الخميس، سراح 300 معتقل من سجون “قسد” في القامشلي والحسكة، وذلك بجهود الفريق الرئاسي المكلف متابعة تنفيذ بنود اتفاق الـ 29 من كانون الثاني مع “قسد”، حيث تم نقلهم من مدينة الحسكة إلى بلدة الشدادي.

وشملت العملية أيضاً، الإفراج عن 300 موقوف من المنتسبين لـ”قسد” ممن جرى توقيفهم خلال عمليات إنفاذ القانون التي جرت خلال الفترة الماضية.

وأكد المتحدث باسم الفريق الرئاسي أحمد الهلالي، في تصريح اليوم، أن عمليات الإفراج ستستمر حتى تبييض السجون، وإغلاق ملف المعتقلين، مبيناً أن الدولة ستتولى إدارة سجون “قسد” في محافظة الحسكة، وستقوم بالإفراج عن جميع المنتسبين لـ”قسد” خلال العمليات المقبلة.

وكان المبعوث الرئاسي لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاق العميد زياد العايش، أكد في وقت سابق اليوم، أن ملف المعتقلين يحظى بأولوية خاصة، مع استمرار العمل للإفراج عمن تبقى منهم، وكشف مصير المفقودين خلال الفترة القريبة القادمة.

وكانت الحكومة السورية أعلنت في الـ 29 من كانون الثاني الفائت، الاتفاق مع “قسد” على وقف إطلاق النار، وبدء عملية دمج متسلسلة للقوات العسكرية والإدارية، ودخول قوات الأمن إلى مركز مدينتي الحسكة والقامشلي، وتسلّم الدولة جميع المؤسسات المدنية والحكومية والمعابر والمنافذ.