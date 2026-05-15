انتهاء التشغيل التجريبي لمحطة ضخ سد بريقة في القنيطرة بعد ‏صيانة شاملة

القنيطرة-سانا
أنهت مديرية الموارد المائية في القنيطرة التشغيل التجريبي لمحطة ضخ ري سد بريقة بعد تنفيذ صيانة شاملة للمحطة.
وشملت أعمال الصيانة تنظيف اللوحات الكهربائية والعوازل والقواطع داخل المحطة، بهدف رفع جاهزية المنشأة، استعداداً لموسم الري الصيفي.
وذكرت وزارة الطاقة عبر قناتها على التلغرام اليوم الخميس، أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة مديرية الموارد المائية في القنيطرة لضمان الجاهزية الفنية الكاملة لتوزيع المياه على خطوط الري، بما يدعم القطاع الزراعي ويعزز الاستفادة من الموارد المائية المتاحة للمزارعين.
وأكدت الوزارة أن التشغيل التجريبي يهدف إلى تعزيز كفاءة التشغيل وضمان استمرارية الخدمات المائية خلال موسم الري، مشيرة إلى أن فرق الصيانة والعمليات تواصل متابعة أداء المحطة بشكل دوري، لضمان أعلى مستويات الجاهزية.
وتعكس أعمال الصيانة والتشغيل التجريبي حرص مديرية الموارد المائية في المحافظة على دعم الموسم الزراعي وتأمين المياه بشكل مستمر بما يضمن استدامة الإنتاج الزراعي، وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المائية في السد.
وكانت المديرية بدأت اليوم أعمال تجهيز وتجريب شبكات الري، تمهيداً لفتح السدود لري الأراضي الزراعية، وذلك في إطار متابعة الجاهزية الفنية وإدارة الموارد المائية خلال الموسم الزراعي الحالي.