انتهاء التشغيل التجريبي لمحطة ضخ سد بريقة في القنيطرة بعد ‏صيانة شاملة

القنيطرة-سانا‏

أنهت مديرية الموارد المائية في القنيطرة التشغيل التجريبي لمحطة ‏ضخ ري سد بريقة بعد تنفيذ صيانة شاملة للمحطة‎.‎

وشملت أعمال الصيانة تنظيف اللوحات الكهربائية والعوازل ‏والقواطع داخل المحطة، بهدف رفع جاهزية المنشأة، استعداداً ‏لموسم الري الصيفي‎.

وذكرت وزارة الطاقة عبر قناتها على التلغرام اليوم الخميس، أن ‏هذه الخطوة تأتي ضمن خطة مديرية الموارد المائية في القنيطرة ‏لضمان الجاهزية الفنية الكاملة لتوزيع المياه على خطوط الري، بما ‏يدعم القطاع الزراعي ويعزز الاستفادة من الموارد المائية المتاحة ‏للمزارعين‎.

وأكدت الوزارة أن التشغيل التجريبي يهدف إلى تعزيز كفاءة ‏التشغيل وضمان استمرارية الخدمات المائية خلال موسم الري، ‏مشيرة إلى أن فرق الصيانة والعمليات تواصل متابعة أداء المحطة ‏بشكل دوري، لضمان أعلى مستويات الجاهزية‎.‎

وتعكس أعمال الصيانة والتشغيل التجريبي حرص مديرية الموارد ‏المائية في المحافظة على دعم الموسم الزراعي وتأمين المياه بشكل ‏مستمر بما يضمن استدامة الإنتاج الزراعي، وتحقيق الاستفادة ‏المثلى من الموارد المائية في السد‎.

وكانت المديرية بدأت اليوم ‌‏أعمال تجهيز وتجريب شبكات الري، ‏تمهيداً لفتح السدود لري ‌‏الأراضي الزراعية، وذلك في إطار متابعة ‏الجاهزية الفنية ‌‏وإدارة الموارد المائية خلال الموسم الزراعي ‏الحالي.‏

