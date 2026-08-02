إصابة طفلين جراء انفجار مخلفات حرب في قرية التاعونة بريف حماة الجنوبي

حماة-سانا



أصيب طفلان بجروح اليوم الأحد، جراء انفجار مخلفات حرب أثناء رعيهما الأغنام في قرية التاعونة بريف حماة الجنوبي.



وأوضح مدير المكتب الإعلامي لمديرية صحة حماة محمد مصدر في تصريح لـ سانا، أنه تم إسعاف الطفلين البالغين من العمر 9 و12 عاماً، إلى مشفى مصياف الوطني لتلقي العلاجات الطبية اللازمة، مبيناً أن حالة أحدهما حرجة.



وتسببت الألغام ومخلفات الحرب التي خلّفها النظام البائد بمقتل وإصابة العديد من المدنيين في مختلف مناطق المحافظة خلال الفترة الماضية.