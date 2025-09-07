أجهزة غسيل كلى جديدة تعزز قدرة مشفى ابن الوليد بحمص على خدمة المرضى

حمص-سانا

دخلت أربعة أجهزة غسيل كلى جديدة الخدمة اليوم في مشفى ابن الوليد بحي الوعر في حمص، بعد تسلّمها من منظمة “ميدغلوبال”، ضمن خطة دعم القطاع الصحي في سوريا، ما ساهم برفع عدد الأجهزة الفعالة في قسم الكلى إلى تسعة، وتوسيع القدرة الاستيعابية اليومية إلى 30 مريضاً.

وأوضح الدكتور إبراهيم الشعار، رئيس قسم الكلى في المشفى، أن القسم كان يضم عشرة أجهزة، خمسة منها خارج الخدمة، ويقدم خدمات مجانية لنحو 25 مريضاً يومياً، إضافة إلى الحالات الإسعافية، مشيراً إلى أن الأجهزة الجديدة ألمانية المنشأ، وتتميز بتقنيات حديثة تقلل من الأعطال وتسرّع زمن الجلسات العلاجية.

من جهتها، أكدت الدكتورة حلا كسيبي، منسقة منظمة “ميدغلوبال” في حمص، أن هذه الدفعة تأتي ضمن خطة المنظمة لتوفير 140 جهاز غسيل كلى للمشافي السورية، تشمل تسليم 10 أجهزة إضافية قريباً لمشافي حمص، بهدف تعزيز استدامة الخدمات الطبية.

وكانت “ميدغلوبال” قد سلّمت في وقت سابق من العام، 80 جهازاً لمشافٍ في حمص، حلب، دير الزور ودمشق، بالتنسيق مع وزارة الصحة، وفق تقييم احتياجات كل مشفى.

وتأتي هذه الخطوة لتعزيز الخدمات الطبية النوعية في مشفى ابن الوليد، وتخفيف الضغط عن المرضى المحتاجين لغسيل الكلى بشكل يومي، وتعكس التعاون المستمر بين المنظمات الدولية والقطاع الصحي المحلي في مواجهة التحديات الطبية، ومن شأن هذه الأجهزة أن ترفع كفاءة القسم وتحقق استدامة أكبر في تقديم الرعاية المجانية للمرضى.