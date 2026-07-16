الحصري: توقيع اتفاقية النقل الجوي بين سوريا وألمانيا يمهد لإعادة الربط الجوي بين البلدين

دمشق-سانا

أكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري أن توقيع سوريا وألمانيا، اتفاقية النقل الجوي في قصر تشرين اليوم الخميس بدمشق، يشكل خطوة تعيد بناء الإطار القانوني المنظم للعلاقات الجوية بين البلدين بعد سنوات من التوقف.

وأوضح الحصري عبر منصة(X) أنه بتوقيع الاتفاقية تم استكمال الإطار القانوني والتنظيمي اللازم، والانتقال إلى المرحلة العملية التي تشمل استكمال الإجراءات التشغيلية، وتعيين الناقلات الجوية، واستقبال طلبات التشغيل، والتنسيق مع الجهات المختصة في البلدين.

وأشار الحصري إلى أنه بالتزامن مع الرفع المتوقع للحظر بتاريخ 27 الشهر الجاري، تدرس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السوري حالياً طلبات ثلاث شركات طيران ألمانية راغبة بتسيير رحلات إلى سوريا، فيما تدرس الجهات الألمانية المختصة طلبات تعيين الناقلات الوطنية السورية، تمهيداً لاستكمال إجراءات التشغيل وفق أحكام الاتفاقية.

ولفت الحصري إلى أن هذه الخطوات تمثل بداية مرحلة إعادة الربط الجوي المباشر بين سوريا وألمانيا، بما يسهم في خدمة أبناء الجالية السورية، وتعزيز حركة السفر، ودعم التعاون الاقتصادي والاستثماري والسياحي بين البلدين.

وكان معاون رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي سامح عرابي، ووزير الدولة في وزارة الخارجية الاتحادية الألمانية غيزا أندرياس فون غاير، وقعا اليوم الخميس الاتفاقية النهائية للنقل الجوي بين البلدين في قصر تشرين بدمشق.

وانطلقت اليوم أيضاً أعمال الدورة الافتتاحية للجنة السورية-الألمانية برئاسة وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، ووزير الدولة في وزارة الخارجية الاتحادية الألمانية، بمشاركة مسؤولين ومختصين من الجانبين، لبحث سبل تطوير التعاون في عدد من القطاعات الحيوية.

كما وقعت سوريا وألمانيا إعلان تشكيل اللجنة السورية-الألمانية المشتركة، كخطوة رسمية تؤسس لتنظيم تعاون دائم بين البلدين، وتعزز العلاقات الثنائية على أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.