الدفاع المدني يسيطر على حريق واسع في ريف السويداء الغربي

photo 1 2026 08 02 20 21 45 الدفاع المدني يسيطر على حريق واسع في ريف السويداء الغربي

 السويداء-سانا
 
أخمدت فرق الدفاع المدني في محافظة السويداء اليوم الأحد، حريقاً واسعاً اندلع في الأراضي الزراعية بالريف الغربي للمحافظة، اقتصرت أضراره على الماديات.
 
وذكرت محافظة السويداء أن الحريق نشب في مساحات من الأراضي الزراعية الواقعة بين بلدتي ولغا والمزرعة، وقد استمرت عمليات الإطفاء أكثر من خمس ساعات متواصلة، وشاركت فيها ثلاث فرق إطفاء مزودة بالآليات، مشيرة إلى أن الرياح النشطة وارتفاع درجات الحرارة ساهما في تسريع امتداد النيران وتوسع رقعتها، قبل التمكن من تطويق البؤر وإخمادها بالكامل، مع استمرار عمليات التبريد لمنع تجدد الاشتعال.
 
وأفاد مصدرٌ في الدفاع المدني بأن الحريق لم يسفر عن أي إصابات واقتصرت الخسائر على أضرار مادية شملت أشجار مثمرة واحتراق مساحات من الأعشاب الجافة، إضافةً لتلف آلية زراعية تعود لأحد المزارعين

photo 3 2026 08 02 20 21 45 scaled الدفاع المدني يسيطر على حريق واسع في ريف السويداء الغربي
photo 4 2026 08 02 20 21 45 scaled الدفاع المدني يسيطر على حريق واسع في ريف السويداء الغربي
photo 5 2026 08 02 20 21 45 scaled الدفاع المدني يسيطر على حريق واسع في ريف السويداء الغربي
photo 7 2026 08 02 20 21 46 scaled الدفاع المدني يسيطر على حريق واسع في ريف السويداء الغربي
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