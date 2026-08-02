الدفاع المدني يسيطر على حريق واسع في ريف السويداء الغربي

السويداء-سانا



أخمدت فرق الدفاع المدني في محافظة السويداء اليوم الأحد، حريقاً واسعاً اندلع في الأراضي الزراعية بالريف الغربي للمحافظة، اقتصرت أضراره على الماديات.



وذكرت محافظة السويداء أن الحريق نشب في مساحات من الأراضي الزراعية الواقعة بين بلدتي ولغا والمزرعة، وقد استمرت عمليات الإطفاء أكثر من خمس ساعات متواصلة، وشاركت فيها ثلاث فرق إطفاء مزودة بالآليات، مشيرة إلى أن الرياح النشطة وارتفاع درجات الحرارة ساهما في تسريع امتداد النيران وتوسع رقعتها، قبل التمكن من تطويق البؤر وإخمادها بالكامل، مع استمرار عمليات التبريد لمنع تجدد الاشتعال.



وأفاد مصدرٌ في الدفاع المدني بأن الحريق لم يسفر عن أي إصابات واقتصرت الخسائر على أضرار مادية شملت أشجار مثمرة واحتراق مساحات من الأعشاب الجافة، إضافةً لتلف آلية زراعية تعود لأحد المزارعين