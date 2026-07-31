القنيطرة.. مياه بلدة سويسة خالية من التلوث ومواصلة العمل لتحديد سبب ‌‏عكارتها

القنيطرة-سانا
اطلع المدير العام للشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة القنيطرة سالم البخيت خلال جولة ميدانية اليوم الجمعة في بلدة سويسة بريف المحافظة على واقع مياه الشرب عقب شكاوى الأهالي من وصول مياه عكرة إلى عدد من المنازل.
وأوضح البخيت في تصريح لمراسل سانا، أن الشركة تلقت بلاغاً الأسبوع الماضي بوجود عكارة في مياه بئر عين فريخة الشمالي، وعلى الفور أوقفت ضخ البئر، ونفذت أعمال تنظيف لمحطة ضخ سويسة، إضافة إلى سحب عينات من المياه وإجراء التحاليل اللازمة.
وأشار البخيت إلى أن نتائج التحاليل أكدت عدم وجود أي تلوث في المياه، وأن المشكلة تقتصر على العكارة، مبيناً أن المياه عادت صافية بعد إيقاف الضخ لمدة 24 ساعة إلا أن العكارة عادت للظهور بعد أيام، ما استدعى استمرار إيقاف البئر عن الخدمة.
حفر الآبار عشوائياً قد يسبب العكارة
ورجح البخيت أن يكون سبب العكارة ناتجاً عن حفر آبار عشوائية في المنطقة أثرت في مجرى المياه الجوفية، مشيراً إلى أن الشركة نسقت مع الجهات المعنية في المحافظة ومديرية الموارد المائية والجهات الأمنية لإيقاف حفر بئرين في قرية القصيبة، للتحقق من مدى تأثيرهما في مياه البئر.
يذكر أن ضخ المياه من البئر إلى الشبكة المغذية للبلدة لايزال متوقفاً، ويتم تصريف المياه خارج الشبكة، وتعمل الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في القنيطرة على تأمين مياه الشرب من مصادر بديلة ريثما يتم تحديد السبب النهائي للعكارة ومعالجته، بما يضمن وصول مياه آمنة وصالحة للشرب إلى أهالي البلدة.