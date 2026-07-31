القنيطرة.. مياه بلدة سويسة خالية من التلوث ومواصلة العمل لتحديد سبب ‌‏عكارتها

القنيطرة-سانا‏

اطلع المدير العام للشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة ‌‏‌‌‏القنيطرة سالم البخيت خلال جولة ميدانية اليوم الجمعة في بلدة سويسة بريف ‌‏المحافظة على واقع مياه الشرب عقب شكاوى الأهالي من وصول مياه عكرة ‌‏إلى عدد من المنازل.‏

وأوضح البخيت في تصريح لمراسل سانا، أن الشركة تلقت بلاغاً الأسبوع ‌‏الماضي بوجود عكارة في مياه بئر عين فريخة الشمالي، وعلى الفور أوقفت ‌‏ضخ البئر، ونفذت أعمال تنظيف لمحطة ضخ سويسة، إضافة إلى سحب ‌‏عينات من المياه وإجراء التحاليل اللازمة.‏

وأشار البخيت إلى أن نتائج التحاليل أكدت عدم وجود أي تلوث في المياه، ‌‏‌‏وأن المشكلة تقتصر على العكارة، مبيناً أن المياه عادت صافية بعد إيقاف ‌‏‌‏الضخ لمدة 24 ساعة إلا أن العكارة عادت للظهور بعد أيام، ما استدعى ‌‏‌‏استمرار إيقاف البئر عن الخدمة.‏

حفر الآبار عشوائياً قد يسبب العكارة

ورجح البخيت أن يكون سبب العكارة ناتجاً عن حفر آبار عشوائية في ‌‏المنطقة أثرت في مجرى المياه الجوفية، مشيراً إلى أن الشركة نسقت مع ‌‏الجهات المعنية في المحافظة ومديرية الموارد المائية والجهات الأمنية لإيقاف ‌‏حفر بئرين في قرية القصيبة، للتحقق من مدى تأثيرهما في مياه البئر.‏

يذكر أن ضخ المياه من البئر إلى الشبكة المغذية للبلدة لايزال متوقفاً، ويتم ‌‌‏‌‏تصريف المياه خارج الشبكة، وتعمل الشركة العامة لمياه الشرب والصرف ‏الصحي في القنيطرة‏ على تأمين مياه الشرب من ‌‏‌‏مصادر بديلة ريثما يتم ‏تحديد السبب النهائي للعكارة ومعالجته، بما يضمن ‌‏‌‏وصول مياه آمنة ‏وصالحة للشرب إلى أهالي البلدة.‏