السورية للطيران تستأنف رحلات دمشق–المدينة المنورة في 11 آب

02 5 السورية للطيران تستأنف رحلات دمشق–المدينة المنورة في 11 آب

دمشق-سانا

أعلنت السورية للطيران اليوم الخميس استئناف الرحلات بين دمشق والمدينة المنورة، ابتداء من 11 آب المقبل، كل يوم ثلاثاء.

ودعت السورية للطيران عبر قناتها على التلغرام الراغبين بالحجز إلى استخدام الموقع الإلكتروني أو تطبيق الموبايل الخاص بها، مشيرة إلى إمكانية الدفع مباشرة عبر الإنترنت.

وكانت انطلقت في الـ 20 من شهر كانون الثاني الفائت أولى الرحلات المنتظمة للخطوط الجوية السورية من مطار دمشق الدولي إلى المدينة المنورة، وذلك في إطار إدراج المدينة المنورة كوجهة جديدة ضمن شبكة رحلات الشركة بعد التحرير.

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