الحرارة إلى ارتفاع.. وهطولات مطرية في بعض المناطق السورية

دمشق-سانا

تستمر درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، بالارتفاع في بعض المناطق، مع بقائها أدنى من معدلاتها بنحو /1-3/ درجات مئوية في أغلب المناطق، باستثناء المنطقة الشرقية والوسطى والساحلية تبقى أعلى من معدلاتها بقليل.

وأوضحت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن الجو يكون بين الغائم جزئياً والغائم الماطر فوق مناطق متفرقة من البلاد، حيث تكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالرعد وحبات البرد أحياناً، وخاصة في المناطق الساحلية والشمالية والبادية والشرقية والجزيرة، كما يحذر من تشكل السيول في تلك المناطق.

ليلاً، تبقى فرص الهطولات المطرية قائمة بهطولات خفيفة في مناطق متفرقة، وخاصة في المنطقة الساحلية الوسطى والشرقية والبادية ومرتفعات القلمون، ويكون الجو بارداً بشكلٍ عام، وخاصة على المرتفعات الجبلية، ويحذر من حدوث الصقيع في المرتفعات العالية وتشكل الضباب في معظم المناطق الداخلية خلال ساعات الصباح الباكر.

أما الرياح فتكون غربية إلى جنوبية غربية على الأجزاء الغربية من البلاد ومتقلبة إلى شمالية غربية في باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية اليوم: