الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية تناقش آليات مشاركة الضحايا وحماية الشهود

photo 2026 07 29 20 13 35 الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية تناقش آليات مشاركة الضحايا وحماية الشهود

دمشق-سانا‏

نظمت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، بالتعاون مع منظمة “Impunity Watch‏” ‏وشبكة الضحايا العالمية “إنوفاس”، جلسات نقاشية معمقة تناولت مشاركة الضحايا في ‏مسارات العدالة الانتقالية، والآليات التنفيذية اللازمة لضمان إنصافهم واسترداد حقوقهم.‏

وذكرت الهيئة، عبر قناتها على التلغرام، أمس الأربعاء، أن الجلسات أكدت الدور المحوري ‏للضحايا في العدالة الانتقالية، وأهمية إشراكهم بصورة فاعلة في مختلف مراحلها.‏

وركزت النقاشات على توثيق شهادات الضحايا، لما لذلك من دور في كشف حقيقة ‏الانتهاكات المرتكبة، وحفظ الذاكرة الوطنية، ودعم جهود المساءلة وجبر الضرر، ‏والاستفادة من الدروس المستخلصة لمنع تكرار الانتهاكات ونقلها إلى الأجيال المقبلة.‏

حماية الشهود وصون كرامة الضحايا

وتناولت الجلسات آليات مشاركة الضحايا وحماية الشهود، وسبل صون كرامتهم ‏وحقوقهم وخصوصيتهم، وحمايتهم من أي استغلال قد يتعرضون له خلال مشاركتهم في ‏مسارات العدالة الانتقالية.‏

كما بحث المشاركون التزامات الهيئة تجاه الضحايا، وأهمية بناء علاقة قائمة على ‏الشفافية والاحترام المتبادل، بما يضمن مشاركتهم الآمنة والفاعلة في أعمالها وبرامجها.‏

وتعمل سوريا منذ الثامن من كانون الأول 2024 على تطوير الأطر المؤسسية لمسار ‏العدالة الانتقالية، حيث أصدر الرئيس أحمد الشرع في السابع عشر من أيار 2025 ‏المرسوم رقم 20، القاضي بتشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، بوصفها هيئة مستقلة ‏تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتمارس مهامها في جميع أنحاء ‏الأراضي السورية.‏

وتواصل الهيئة منذ تشكيلها عملها على المستويات الحكومية والمجتمعية والدولية، ضمن ‏مسار يهدف إلى كشف الحقيقة، وترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة، وجبر الضرر، ومنع ‏تكرار الانتهاكات.‏

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