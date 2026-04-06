إصدار معظم تأشيرات الحجاج السوريين والسفر اعتباراً من الـ 9 من أيار المقبل

دمشق-سانا

أعلن مدير إدارة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف محمد نور أعرج، إصدار معظم تأشيرات الحجاج السوريين لموسم حج 1447هـ، بالتزامن مع استكمال التعاقد على مختلف الخدمات الأساسية، بما يشمل السكن والإعاشة والنقل وخدمات المشاعر.

وأوضح أعرج في تصريح لـ سانا اليوم الإثنين، أن مرحلة الدروس التحضيرية الإدارية والشرعية ستبدأ قريباً جداً، فيما سيكون سفر الحجاج اعتباراً من تاريخ الـ 22 من ذو القعدة الموافق لـ 9 من أيار المقبل.

يُشار إلى أن الحجاج السوريين أدّوا مناسك الحج في الموسم الماضي بيسر وأمان، وذلك بفضل التنسيق العالي بين وزارة الأوقاف والجهات المختصة السعودية، حيث تُوّجت البعثة السورية بجائزة التميز في التواصل من وزارة الحج السعودية.