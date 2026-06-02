قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل شاباً في ريف القنيطرة الجنوبي

القنيطرة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، شاباً في قرية عين زيوان بريف القنيطرة الجنوبي.

وذكر مراسل سانا في القنيطرة أن قوة للاحتلال مؤلفة من 10 آليات عسكرية، توغلت داخل القرية وداهمت منازل عدة واعتقلت شاباً.

وكان أصيب شاب يوم الأحد الماضي، برصاص قوات الاحتلال أثناء رعيه الأغنام في منطقة وادي الرقاد بريف درعا الغربي.

وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام ‌‏1974 عبر ‌‏‌‏التوغّل في ‌‏الجنوب السوري، والاعتداء على ‌‏المدنيين ‏من خلال المداهمات ‌‏‌‏والاعتقالات، وتجريف ‌‏الأراضي وإطلاق القذائف‎.‎

وتطالب سوريا باستمرار ‏بخروج قوات الاحتلال من أراضيها، ‏وتشدد على ‌‏أن جميع ‌‏الإجراءات ‏الإسرائيلية في الجنوب ‌‏السوري ‏باطلة ولاغية، ولا ‌‏ترتّب أي أثر قانوني وفقاً ‌‏‌‏للقانون الدولي، داعيةً ‏المجتمع الدولي إلى ‌‏الاضطلاع بمسؤولياته، ‌‏وردع ‏ممارسات ‌‏‌‏الاحتلال وإلزامه بالانسحاب الكامل ‌‏من الجنوب السوري.