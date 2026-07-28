وزارة النقل تبحث واقع القطاع بدرعا ومشاريع تأهيل الطرق الدولية والسكك الحديدية

دمشق-سانا



تركز اجتماع وزير النقل يعرب بدر مع محافظ درعا أنور الزعبي على مشروع إعادة تأهيل الطريق الدولي دمشق–درعا، وواقع مديرية النقل، ومشاريع استثمار الخط الحديدي الحجازي، وتسريع تنفيذ مشاريع البنية التحتية لقطاع النقل ودورها في تحسين حركة التنقل وتعزيز النشاط الاقتصادي ورفع مستوى السلامة المرورية.



واستعرض الاجتماع الذي عقد في مبنى الوزارة بدمشق اليوم الثلاثاء، أبرز التحديات التي تواجه عمل مديرية النقل في المحافظة، والمقترحات الكفيلة بمعالجة الصعوبات وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، إضافة إلى سبل تحسين آليات العمل وإعادة تأهيل السكك الحديدية، بما يسهم في تعزيز منظومة النقل وربط المحافظات.

بدر: مشاريع تأهيل 5 طرق دولية تنطلق بالتوازي أيلول القادم

وأوضح الوزير بدر أن أعمال فض العروض الفنية الخاصة بمشاريع إعادة تأهيل الطرق الدولية قد بدأت، وتشمل محاور نصيب-دمشق، ودمشق-حمص، وحمص-حلب، ودمشق-تدمر، وتدمر-دير الزور، مبيناً أن تقسيم المشاريع إلى عدة عقود يهدف إلى تنفيذها بالتوازي وتسريع الإنجاز، مع توقع انطلاق الأعمال الميدانية خلال شهر أيلول القادم بعد استكمال إجراءات الترسية.

وأشار بدر إلى أن مشاريع التأهيل تتضمن إعادة رصف الطرق وتجهيزها بكامل عناصر السلامة المرورية، من إنارة وشاخصات وحواجز حماية ودهانات أرضية، إضافة إلى تنفيذ توسعات في المواقع التي تسمح بذلك.





حضر الاجتماع معاون وزير النقل لشؤون النقل البري محمد رحال، وممثلون عن مديرية النقل الطرقي والمؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي.



وكان وزير النقل يعرب بدر اطلع في شباط الماضي على واقع قطاع النقل في محافظة درعا وسبل تطوير خدماته والمشاريع الاستثمارية فيه، وعلى ملف منح التأشيرات المؤقتة لسائقي الشاحنات المتجهة إلى دول الخليج العربي، والحلول التي تساعد في تسهيل حركة النقل ودعم قطاع الشحن البري.