ارتفاع عدد ضحايا حادثة العبّارة المائية في دير الزور إلى 7غرقى

دير الزور-سانا

عثرت فرق الدفاع المدني في دير الزور، مساء اليوم الثلاثاء، على جثة طفل من مفقودي حادثة انقلاب العبّارة المائية في نهر الفرات، ليرتفع عدد ضحايا العبارة إلى 7 غرقى.

وأفاد مراسل سانا في دير الزور، باستمرار عمليات البحث عن المفقودين الآخرين في المنطقة.

وكان عدد ضحايا حادثة غرق العبّارة التي كانت تقل مدنيين، ‏بينهم أطفال ‏ونساء، في مدينة دير الزور بعد منتصف ليلة الأحد الماضي، قد ارتفع إلى ‌‏6 وفيات ‏بعد العثور على جثماني غريقين صباح الثلاثاء، فيما تواصل ‏فرق ‏الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث عمليات البحث عن المفقودين.