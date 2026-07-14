ارتفاع عدد ضحايا حادثة العبّارة المائية في دير الزور إلى 7غرقى

دير الزور-سانا
عثرت فرق الدفاع المدني في دير الزور، مساء اليوم الثلاثاء، على جثة طفل من مفقودي حادثة انقلاب العبّارة المائية في نهر الفرات، ليرتفع عدد ضحايا العبارة إلى 7 غرقى.
وأفاد مراسل سانا في دير الزور، باستمرار عمليات البحث عن المفقودين الآخرين في المنطقة.
وكان عدد ضحايا حادثة غرق العبّارة التي كانت تقل مدنيين، بينهم أطفال ونساء، في مدينة دير الزور بعد منتصف ليلة الأحد الماضي، قد ارتفع إلى 6 وفيات بعد العثور على جثماني غريقين صباح الثلاثاء، فيما تواصل فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث عمليات البحث عن المفقودين.