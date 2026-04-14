تسارع أعمال تنفيذ الصالة الثانية بمطار دمشق ضمن الاتفاقية الموقعة مع “أورباكون”

دمشق-سانا

تشهد أعمال تنفيذ الصالة الثانية في مطار دمشق الدولي تسارعاً ملحوظاً، في إطار المرحلة الأولى من اتفاقية تطوير المطار الموقعة مع مجموعة “أورباكون” القابضة، بهدف رفع الطاقة الاستيعابية للمطار، وتعزيز جاهزيته.

افتتاح قريب للصالة الثانية ونقل العمليات التشغيلية إليها

وأكد مدير الاتصال الحكومي في الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي علاء صلال، في تصريح لمراسل سانا، اليوم الثلاثاء، أن المرحلة الأولى الأصعب في المشروع تم إنجازها، وتضمنت إزالة صالة الحج السابقة وتنفيذ الأعمال التحتية، مبيناً أنه من المتوقع افتتاح الصالة الثانية خلال فترة قريبة، مع تجهيز مواقف السيارات أمامها، تمهيداً لنقل العمليات التشغيلية من الصالة الأولى إلى الثانية، على أن تتم بعد ذلك إعادة تأهيل وترميم الصالة الأولى.

وقال: “إنه بعد الانتهاء من الصالتين الأولى والثانية، سيتم البدء بتجهيز الصالة الثالثة، التي ستكون مطار دمشق الدولي الجديد، وذلك وفق ما نصت عليه الاتفاقية الموقعة”، مبيناً أن الطاقة الاستيعابية للمطار بشكل عام سوف ترتفع بعد الانتهاء من الأعمال الإنشائية للصالات 1 و2 و3 إلى نحو 31 مليون مسافر سنوياً.

وأشار صلال إلى حرص الهيئة العامة للطيران المدني على أن تكون جميع الأعمال الإنشائية والتصاميم في مطار دمشق الدولي وفق أفضل المعايير الدولية المتوافقة مع معايير منظمة الطيران المدني الدولي “الإيكاو”.

وفق معايير دولية بإشراف شركات متخصصة

بدوره أوضح مسؤول الموقع من الشركة المنفذة للمشروع “أورباكون”، المهندس حسام الرفاعي، أن الأعمال الجارية تشمل تطوير صالة الحجاج السابقة “الصالة الثانية”، مع تنفيذ أعمال البنية التحتية ومواقف السيارات التي قاربت على الانتهاء، متوقعاً البدء قريباً بأعمال الإسفلت، إضافة إلى تنفيذ التوسعة الجديدة للمبنى، مشيراً إلى أن مساحة مواقف السيارات تتجاوز 20 ألف متر مربع.

ولفت الرفاعي إلى أن المشروع يُنفذ بوتيرة عمل متواصلة على مدار 24 ساعة وبمواصفات عالمية، وبإشراف شركات مختصة وتصاميم خارجية.

ووقعت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السوري في الـ 24 من شهر كانون الثاني الماضي، العقود النهائية الخاصة بالاستثمار في تطوير وتوسعة وتشغيل مطار دمشق الدولي، مع تحالف دولي بقيادة شركة أورباكون القابضة، وبمشاركة شركتي جنكيز للإنشاءات وكاليون التركيتين، وشركة أسيتس للاستثمارات الأمريكية، بقيمة إجمالية بلغت 4 مليارات دولار.