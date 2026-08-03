أجواء شديدة الحرارة وسديمية مغبرة في أغلب المناطق السورية

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 3 – 5 درجات مئوية، حيث يستمر الطقس نهار اليوم الإثنين صيفياً حاراً وصحواً إلى شديد الحرارة في أغلب المناطق مع أجواء سديمية مغبرة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

وبيّن المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الجو يكون خلال الليل معتدلاً ولطيفاً على المرتفعات الجبلية، كما تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الأجزاء الغربية من البلاد، ما يؤدي إلى شعور زائد بالحرارة في تلك المناطق.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبّات نشطة تصل سرعتها 50 كم/سا خلال ساعات بعد الظهر، تؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة في أغلب المناطق الداخلية، ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية: