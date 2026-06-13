منتدى إعلامي بالرقة يناقش واقع الإعلام السوري والتحديات التي تواجه الصحفيين

IMG 7883 منتدى إعلامي بالرقة يناقش واقع الإعلام السوري والتحديات التي تواجه الصحفيين

الرقة-سانا

ناقش منتدى “الإعلام وحرية التعبير.. الذاكرة والتحديات واستحقاقات المستقبل”، الذي نظمته رابطة الصحفيين السوريين في مدينة الرقة، اليوم السبت، واقع الإعلام السوري والتحديات التي تواجه الصحفيين، إلى جانب سبل تعزيز حرية التعبير، ودور الإعلام في دعم مسارات الاستقرار والتنمية خلال المرحلة المقبلة.

IMG 7926 منتدى إعلامي بالرقة يناقش واقع الإعلام السوري والتحديات التي تواجه الصحفيين

وتناول المنتدى عدداً من المحاور الرئيسية، بينها واقع حرية التعبير والإعلام في سوريا الجديدة، والتحولات التي شهدها القطاع الإعلامي، والفرص المتاحة لتعزيز الانفتاح الإعلامي وبناء بيئة أكثر دعماً للعمل الصحفي المهني والمستقل.

وأوضح عضو رابطة الصحفيين السوريين وميسر جلسة المنتدى، عمار الحميدي لــ سانا، أن المنتدى شكّل مساحة للحوار وتبادل الآراء والخبرات بين الصحفيين والإعلاميين والمهتمين بالشأن العام، وساهم في مناقشة أبرز القضايا المرتبطة بحرية التعبير وحق الوصول إلى المعلومات، إضافة إلى التحديات التي تواجه الإعلام المحلي وسبل تطويره.

وأشار إلى أن تعزيز بيئة إعلامية تحترم حرية الرأي وتسهم في نقل قضايا المواطنين يعد عاملاً مهماً في دعم الاستقرار والتنمية وترسيخ قيم العدالة والمواطنة، مبيناً أن المنتدى خرج بتوصيات ومقترحات عملية تهدف إلى دعم الإعلام المهني المستقل، وتعزيز حماية الصحفيين، وتطوير بيئة العمل الإعلامي، بما يسهم في تعزيز دور الإعلام كشريك فاعل في خدمة المجتمع ودعم مسارات التعافي والاستقرار.

ويأتي المنتدى في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار حول واقع الإعلام السوري ومستقبله، وإيجاد مساحات للنقاش المهني حول التحديات والفرص التي تواجه قطاع الإعلام في الرقة وسوريا عموماً.

IMG 7915 منتدى إعلامي بالرقة يناقش واقع الإعلام السوري والتحديات التي تواجه الصحفيين
IMG 7930 1 منتدى إعلامي بالرقة يناقش واقع الإعلام السوري والتحديات التي تواجه الصحفيين
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