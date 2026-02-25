وزارة النقل تتابع مستجدات دراسة تأهيل وتحسين طريق مطار دمشق الدولي – الحدود اللبنانية

دمشق-سانا

بحث وزير النقل السوري يعرب بدر اليوم الأربعاء، مع وفد من شركتي UCC أورباكون القابضة القطرية، ودار الهندسة اللبنانية، الدراسة التصميمية لمشروع تحسين وتطوير الطريق الممتد من مطار دمشق الدولي إلى الحدود اللبنانية باتجاه بيروت.

وقدم ممثلو دار الهندسة خلال الاجتماع الذي عُقد اليوم في مبنى المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية بدمشق، عرضاً مفصلاً للدراسة التصميمية الخاصة بمشروع تأهيل الطريق، بوصفه واجهة حضارية للبلاد، متضمناً تقسيمه إلى أربعة أقسام مع شرح متطلبات كل قسم والأعمال المزمع تنفيذها.

وأكد وزير النقل أهمية التنسيق الكامل مع المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية لضمان تنفيذ الأعمال وفق المعايير الهندسية المطلوبة والبرنامج الزمني المحدد، وضرورة الاهتمام بعناصر السلامة المرورية وتحسين ظروف الحركة الليلية، مشيراً الى إمكانية تزويد الشركة الدارسة بمخططات أعمال الصيانة المنفذة خلال السنوات السبع الماضية للاستفادة منها في تعزيز جودة التنفيذ واستدامته.

بدوره، شدد مدير المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية معاذ نجار على ضرورة توافق التصميم مع الكود السوري ومراعاة الغزارات المرورية والزيادات في الحمولات، مع اعتماد طبقة تسوية متعددة السماكات للوصول إلى طريق بمواصفات قياسية، منوها بأن المؤسسة تمتلك معملاً لتصنيع وتوريد الشاخصات المرورية، ويمكن التنسيق معها لتأمين احتياجات المشروع وفق التصاميم المعتمدة، فيما أكد مدير النقل البري في وزارة النقل علي إسبر أهمية تزويد الوزارة بجدول زمني يوضح نسب الإنجاز.

وتم الاتفاق في ختام اللقاء على تقديم تقرير أسبوعي يتضمن نسب التقدم والأماكن الحساسة والحرجة على الطريق لدراسة معالجتها، مع إمكانية عقد اجتماع موسع نهاية الشهر المقبل لمتابعة المشروع بشكل دوري.

“أورباكون” هي شركة إنشاءات قطرية، متخصصة في التصميم والهندسة والاستشارات، فيما دار الهندسة اللبنانية، شركة هندسية دولية في مجال التصميم وإدارة المشاريع والإشراف والاستشارات تأسست في بيروت عام 1956، وتهتم بتقديم الأمور الاستشارية في كل التخصصات الهندسية المعمارية، والمدنية والكهربائية، والتخطيط والبيئة، وإدارة المشاريع.

وكان وزير النقل يعرب بدر بحث في الـ23 من شهر كانون الأول العام الفائت مع وفد من شركة أورباكون القابضة القطرية، مجموعة من الرؤى والأفكار حول مشروع تطوير طريق مطار دمشق الدولي، وذلك خلال اجتماع عُقد في مبنى الوزارة.