لتعزيز التعاون السوري الإيطالي في المجال الزراعي .. جولة في مشتل ‏نموذجي بريف دمشق

ريف دمشق-سانا
بحث رئيس غرفة زراعة دمشق وريفها محمد جنن والسفير الإيطالي في سوريا ستيفانو رافانيان، اليوم السبت، سبل تعزيز التعاون الزراعي بين البلدين، وذلك خلال جولة ميدانية في أحد المشاتل النموذجية بريف دمشق، حيث تابعا آلية إنتاج الغراس والنباتات.
جنن: خطوات جديدة لتعزيز التعاون مع إيطاليا
وأوضح رئيس غرفة زراعة دمشق وريفها محمد جنن في تصريح لـ سانا، أن الجولة الميدانية تأتي في إطار متابعة التعاون المشترك مع الجانب الإيطالي، للتعريف بالمشاتل النموذجية الرائدة في سوريا.
وأشار جنن إلى أن التواصل المستمر مع الجانب الإيطالي أسفر عن استيراد أول شحنة من الأشجار المثمرة، مبيناً أن هناك خطوات ومراحل جديدة لتعزيز التعاون، وتطوير العلاقات الزراعية بين البلدين.
وأكد جنن أن سوريا باعتبارها بلداً يعتمد على الزراعة، تحتاج إلى تطوير مستلزمات الإنتاج الزراعي، بما يسهم في تحسين العملية الإنتاجية، وخفض تكاليف الإنتاج على المزارعين، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية السورية، ولا سيما الخضار والفواكه، بما ينعكس إيجاباً على حركة التصدير.
السفير الإيطالي: دعم قطاع الزراعة في سوريا خلال المرحلة المقبلة
وأكد السفير رافانيان في تصريح مماثل، أهمية تحويل نتائج اللقاءات المشتركة بين الجانبين السوري والإيطالي إلى خطوات عملية ومشاريع ملموسة، ولا سيما في القطاع الزراعي، مشيراً إلى أن بدء حركة التبادل التجاري في مجال نباتات الزينة يشكل خطوة إيجابية نحو تعزيز التعاون بين البلدين.
وأوضح رافانيان أن الاجتماعات السابقة مع الجانب السوري، ولا سيما مع اتحاد غرف الزراعة، أثمرت نتائج إيجابية، معرباً عن فخره بانطلاق أولى خطوات التعاون التجاري في مجال نباتات الزينة، ومؤكداً تطلعه إلى توسيع المشاريع الزراعية المشتركة، بما يسهم في دعم القطاع الزراعي في سوريا خلال المرحلة المقبلة.
وكانت وصلت إلى سوريا في السابع من شهر حزيران الماضي، أول شحنة من أشجار وشجيرات الزينة الإيطالية بشكل مباشر منذ عام 2011، في إطار التعاون السوري الإيطالي في المجالين الزراعي والتجاري.