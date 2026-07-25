لتعزيز التعاون السوري الإيطالي في المجال الزراعي .. جولة في مشتل ‏نموذجي بريف دمشق

‏ ‏ريف دمشق-سانا‏

بحث رئيس غرفة زراعة دمشق وريفها محمد جنن والسفير الإيطالي في ‌‏‌‏سوريا ستيفانو رافانيان، اليوم السبت، سبل تعزيز التعاون الزراعي بين ‌‏البلدين، وذلك خلال جولة ميدانية في أحد المشاتل ‏النموذجية بريف دمشق، ‌‏حيث تابعا آلية إنتاج الغراس والنباتات. ‏

جنن: خطوات جديدة لتعزيز التعاون مع إيطاليا

وأوضح رئيس غرفة زراعة دمشق وريفها محمد جنن في تصريح لـ سانا،‏ ‌‏أن الجولة الميدانية تأتي في إطار متابعة التعاون ‏المشترك مع الجانب ‌‏الإيطالي، للتعريف بالمشاتل النموذجية الرائدة في ‏سوريا.‏

وأشار جنن إلى أن التواصل المستمر مع الجانب الإيطالي أسفر عن استيراد ‌‏‌‏أول شحنة من الأشجار المثمرة، مبيناً أن هناك خطوات ومراحل جديدة ‌‏‌‏لتعزيز التعاون، وتطوير العلاقات الزراعية بين البلدين.‏

وأكد جنن أن سوريا باعتبارها بلداً يعتمد على الزراعة، تحتاج إلى تطوير ‌‏‌‏مستلزمات الإنتاج الزراعي، بما يسهم في تحسين العملية الإنتاجية، وخفض ‌‏‌‏تكاليف الإنتاج على المزارعين، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية ‌‏‌‏السورية، ولا سيما الخضار والفواكه، بما ينعكس إيجاباً على حركة ‌‏‌‏التصدير.‏

السفير الإيطالي: دعم قطاع الزراعة في سوريا ‌‏‌‏خلال المرحلة المقبلة

وأكد السفير رافانيان في تصريح مماثل، أهمية تحويل نتائج اللقاءات ‌‏‌‏المشتركة بين الجانبين السوري والإيطالي إلى خطوات عملية ومشاريع ‌‏‌‏ملموسة، ولا سيما في القطاع الزراعي، مشيراً إلى أن بدء حركة التبادل ‌‏‌‏التجاري في مجال نباتات الزينة يشكل خطوة إيجابية نحو تعزيز التعاون ‌‏‌‏بين البلدين.‏

وأوضح رافانيان أن الاجتماعات السابقة مع الجانب السوري، ولا سيما مع ‌‏‌‏اتحاد غرف الزراعة، أثمرت نتائج إيجابية، معرباً عن فخره بانطلاق أولى ‌‏‌‏خطوات التعاون التجاري في مجال نباتات الزينة، ومؤكداً تطلعه إلى توسيع ‌‏‌‏المشاريع الزراعية المشتركة، بما يسهم في دعم القطاع الزراعي في سوريا ‌‏‌‏خلال المرحلة المقبلة.‏

‏ ‏

وكانت وصلت إلى سوريا في السابع من شهر حزيران الماضي، أول شحنة ‌‏‌‏من أشجار وشجيرات الزينة الإيطالية ‏بشكل مباشر منذ عام 2011، في ‌‏‌‏إطار التعاون السوري الإيطالي في المجالين ‏الزراعي ‏والتجاري.‏