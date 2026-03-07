الهلال السوري يواصل استجابته الإنسانية للعائلات القادمة من معبر جديدة يابوس بريف دمشق

ريف دمشق-سانا

يواصل متطوعو منظمة الهلال الأحمر العربي السوري تقديم استجابتهم الإنسانية الطارئة عند معبر جديدة يابوس الحدودي بريف دمشق، لمساندة العائلات القادمة من لبنان، مع التركيز على تلبية احتياجات كبار السن والأطفال والمرضى.

وبين مدير مشروع الدعم الإنساني في الهلال الأحمر العربي السوري رامي الدكنجي، في تصريح لـ سانا، اليوم السبت أن الاستجابة المستمرة على مدار الساعة تتضمن توزيع مساعدات إغاثية، وغذائية، وذلك لضمان تلبية الاحتياجات الضرورية للأسر، خلال فترة الانتظار عند المعبر.

وعلى الصعيد القانوني واللوجستي، أشار الدكنجي إلى وجود فريق الدعم القانوني بشكل دائم على المعبر لتقديم الاستشارات والخدمات القانونية اللازمة، حيث قام المتطوعون في مساعدة سيدة مسنة وصلت دون أوراق ثبوتية لتسوية وضعها القانوني ومرافقتها إلى إحدى دور رعاية المسنين في دمشق.

وأوضح أن المنظمة عملت على تأمين حافلات لنقل العائلات التي لا تملك وسيلة نقل إلى العاصمة دمشق، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تنفذ بالتنسيق مع الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، ووزاتي الطوارئ وإدارة الكوارث، و الشؤون الاجتماعية والعمل، وبدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، وبرنامج الأغذية العالمي، وبالشراكة مع مفوضية شؤون اللاجئين في سوريا.

وتأتي عودة السوريين المقيمين في لبنان إلى بلادهم بسبب الغارات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان وما تشهده المنطقة من تطورات أمنية منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية في 28 شباط الماضي.