انخفاض ملموس على درجات الحرارة في عموم سوريا ‏

دمشق-سانا
توالي درجات الحرارة انخفاضها اليوم السبت، لتصبح أدنى من معدلاتها السنوية بحوالي 2-4 درجات مئوية في أغلب المناطق السورية.
وبين المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الجو خلال النهار يكون صيفياً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، مع فرصة لهطل زخات من المطر على المنطقة الساحلية، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.
وخلال الليل يكون الجو لطيفاً بشكل عام ومائلاً للبرودة في المرتفعات الجبلية، مع نسبة رطوبة مرتفعة على المناطق الغربية، ويحذر من تشكل ضباب خفيف في أجزاء من منطقة القلمون خلال ساعات الصباح الباكر.
وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبّات نشطة تتجاوز سرعتها 65 كم/سا، وخاصةً في المناطق الوسطى والجنوبية والمرتفعات الساحلية تؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة في بعض المناطق الداخلية، تخف سرعتها يوم غد الأحد، ويكون البحر عالي ارتفاع الموج، يتجاوز ارتفاع الموج 2 متر صباح السبت.
درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية:
|دمشق
|21/34
|ريف دمشق (القلمون)
|15/29
|القنيطرة
|18/29
|درعا
|20/33
|السويداء
|19/30
|حمص
|22/31
|حماة
|24/32
|اللاذقية
|27/29
|طرطوس
|21/31
|حلب
|25/34
|إدلب
|25/31
|دير الزور
|27/39
|الرقة
|26/36
|الحسكة
|25/40