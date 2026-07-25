انخفاض ملموس على درجات الحرارة في عموم سوريا ‏

W6BscDuc 03 5 انخفاض ملموس على درجات الحرارة في عموم سوريا ‏

دمشق-سانا‎ ‎

توالي درجات الحرارة انخفاضها اليوم السبت، لتصبح ‏أدنى من معدلاتها السنوية بحوالي 2-4 درجات مئوية في ‏أغلب المناطق السورية‎.‎

وبين المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الجو خلال ‏النهار يكون صيفياً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، ‏مع فرصة لهطل زخات من المطر على المنطقة ‏الساحلية، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة ‏والبادية‎.‎

وخلال الليل يكون الجو لطيفاً بشكل عام ومائلاً للبرودة ‏في المرتفعات الجبلية، مع نسبة رطوبة مرتفعة على ‏المناطق الغربية، ويحذر من تشكل ضباب خفيف في ‏أجزاء من منطقة القلمون خلال ساعات الصباح الباكر‎.‎

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة ‏والمعتدلة مع هبّات نشطة تتجاوز سرعتها 65 كم/سا، و‏خاصةً في المناطق الوسطى والجنوبية والمرتفعات ‏الساحلية تؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة في بعض ‏المناطق الداخلية، تخف سرعتها يوم غد الأحد، ويكون ‏البحر عالي ارتفاع الموج، يتجاوز ارتفاع الموج 2 متر ‏صباح السبت‎.‎

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات ‏السورية‎:‎

دمشق21/34‏
ريف دمشق (القلمون)15/29‏
القنيطرة18/29‏
درعا20/33‏
السويداء19/30‏
حمص22/31‏
حماة24/32‏
اللاذقية27/29‏
طرطوس21/31‏
حلب25/34‏
إدلب25/31‏
دير الزور27/39‏
الرقة26/36‏
الحسكة25/40‏
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