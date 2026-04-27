الدراجات الكهربائية تشهد إقبالاً متزايداً في سوريا كخيار اقتصادي للتنقل

دمشق-سانا

يتجه عدد متزايد من السوريين نحو استخدام الدراجات الكهربائية كخيار اقتصادي وعملي للتنقل اليومي، في ظل ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف النقل، ما أسهم في تنشيط سوق ناشئة ترتبط مباشرة بقطاع البطاريات والطاقة البديلة.

وأوضح سامر حويجة، أحد الباعة في سوق الدراجات بدمشق، أن الإقبال على الدراجات الكهربائية ازداد بشكل ملحوظ خلال العامين الأخيرين، وخاصة مع ارتفاع أسعار البنزين، إذ باتت وسيلة نقل أقل تكلفة وأكثر توافراً، وبيّن أن معظم الدراجات المتداولة مستوردة من الصين، سواء كاملة أو على شكل قطع تُجمَّع محلياً، مع تفاوت كبير في الأسعار تبعاً لسعة البطارية وقوة المحرك.

مواصفات فنية متنوعة

وأشار حويجة إلى أن الدراجات الكهربائية المتوافرة في السوق السورية تأتي بمحركات تتراوح استطاعتها بين 500 واط و3000 واط، ما يتيح خيارات متعددة تلائم احتياجات المستخدمين من حيث السرعة والأداء والاستخدام اليومي.

وفيما يخص سوق البطاريات، أوضح سالم أبو الدهب، صاحب أحد محال البطاريات، أن الطلب على البطاريات ارتفع بالتوازي مع انتشار الدراجات الكهربائية، مبيناً أن أبرز الأنواع المستخدمة هي بطاريات الرصاص الحمضية ذات التكلفة الأقل والعمر الأقصر، وبطاريات الليثيوم التي تتميز بخفة الوزن وسرعة الشحن وطول العمر، إضافة إلى بطاريات ليثيوم فوسفات الحديد الأكثر أماناً وقدرة على تحمل عدد أكبر من دورات الشحن رغم ارتفاع ثمنها.

انخفاض كلفة التشغيل

ويرى عدنان الحبال، صاحب محل آخر، أن توجه المواطنين نحو الدراجات الكهربائية يعود لانخفاض كلفة التشغيل مقارنة بالوقود، وسهولة استخدامها داخل المدن، فضلاً عن كونها أقل ضجيجاً من الدراجات العاملة على البنزين.

ومن زاوية المستخدمين، قال جميل كمال الدين إن الدراجة الكهربائية خفّضت بشكل كبير من نفقات المواصلات لديه، إذ يشحنها بتكلفة بسيطة ويستخدمها يومياً للذهاب إلى العمل، رغم بعض التحديات مثل الحاجة إلى صيانة البطارية أو استبدالها بعد فترة.

سوق عالمية في توسّع

وتُعد الدراجات الكهربائية جزءاً من توجه أوسع نحو وسائل نقل اقتصادية، إذ يقلل الاعتماد على الكهرباء بدلاً من الوقود من النفقات التشغيلية ويخفض تكاليف الصيانة مقارنة بالمركبات التقليدية.

وبحسب بيانات عالمية، تجاوز حجم سوق الدراجات الكهربائية 69 مليار دولار عام 2025 مع توقعات بتضاعفه إلى أكثر من 140 مليار دولار بحلول 2033 مدفوعاً بارتفاع أسعار الوقود وتوجه الحكومات نحو دعم النقل النظيف، ويشمل هذا النمو الأسواق الناشئة التي تبحث عن حلول نقل منخفضة التكلفة، وهو ما ينسجم مع الواقع السوري بشكل واضح.