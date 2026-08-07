التنمية الإدارية والتعليم العالي تعلنان عن شواغر وظيفية في مستشفى إدلب الجامعي

]دمشق-سانا

أعلنت وزارة التنمية الإدارية، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الجمعة، عن توفر شواغر وظيفية في مستشفى إدلب الجامعي، ‏مبينةً أن آخر موعد لاستقبال طلبات التوظيف هو 15-08-2026.



وأوضحت وزارة التنمية الإدارية أن تفاصيل الشواغر المتاحة متوفرة عبر الرابط:

https://bit.ly/hiring20260725

وأن تقديم طلبات التوظيف يتم عبر الرابط:

https://bit.ly/applying20260725



وبينت أنه بالنسبة لقبول طلب الموظف المثبت في القطاع العام، يُشترط إرفاق وثيقة “لا مانع” صادرة عن الجهة العامة التي يعمل لديها المتقدم.



ولفتت إلى أن الجهة العامة غير ملزمة بتأمين السكن للمتقدمين من خارج المحافظة المطلوب العمل فيها، مشيرة إلى أن أبرز معايير المفاضلة بين المتقدمين تشمل: الاختصاص العلمي العام والدقيق، ومحافظة الإقامة، والخبرة المهنية، والمهارات، والعمر.



ونوَّهت الوزارة إلى أنه سيتم التواصل فقط مع المتقدمين المرشحين لشغل مركز العمل المحدد، وذلك لاستكمال الإجراءات اللازمة من اختبارات ومقابلات.

