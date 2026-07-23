الطوارئ تبحث تعزيز الجاهزية وتطوير منظومة الأمن والسلامة في المؤسسات العامة

دمشق- سانا
بحثت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث مع مسؤولي نقاط الاتصال المعنيين بالأمن والسلامة والجاهزية في الوزارات والهيئات الحكومية، سبل تعزيز الجاهزية وتطوير منظومة الأمن والسلامة في المؤسسات العامة.
وذكرت الوزارة، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك اليوم الأربعاء، أن الاجتماع، وهو الثاني ضمن سلسلة اجتماعات دورية مخصصة لهذا الملف، ناقش خطط الأمن والسلامة وآليات رفع مستويات الجاهزية في مختلف المؤسسات، بما يعزز قدرتها على الاستجابة السريعة والفاعلة للحالات الطارئة.
وتناول الاجتماع، الذي عقد في مبنى الوزارة بدمشق، سبل تطوير منظومة متكاملة للأمن والسلامة في الوزارات، والإدارات ومنشآت القطاع العام، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، إلى جانب وضع برامج تدريب وتأهيل مستمرة لرفع كفاءة الكوادر المختصة.
وكانت الوزارة أقامت، في الـ20 من نيسان الماضي، ورشة عمل متخصصة حول السلامة والحماية المدنية، بحضور الوزير رائد الصالح وممثلين عن الوزارات والهيئات المعنية، بهدف وضع خطط حماية متكاملة في كل وزارة تضمن التدخل الأولي الفاعل في معالجة الحوادث وتعزيز الاستعداد والجاهزية.