الطوارئ تبحث تعزيز الجاهزية وتطوير منظومة الأمن والسلامة في المؤسسات العامة

FB IMG 1784751353527 الطوارئ تبحث تعزيز الجاهزية وتطوير منظومة الأمن والسلامة في المؤسسات العامة

دمشق- سانا‏

بحثت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث مع مسؤولي نقاط الاتصال المعنيين بالأمن والسلامة والجاهزية في الوزارات ‏والهيئات الحكومية، سبل تعزيز الجاهزية‏ وتطوير منظومة الأمن والسلامة في المؤسسات العامة.‏

FB IMG 1784751343315 الطوارئ تبحث تعزيز الجاهزية وتطوير منظومة الأمن والسلامة في المؤسسات العامة

وذكرت الوزارة، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك اليوم الأربعاء، أن الاجتماع، وهو الثاني ضمن سلسلة اجتماعات ‏دورية مخصصة لهذا الملف، ناقش خطط الأمن والسلامة وآليات رفع مستويات الجاهزية في مختلف المؤسسات، بما يعزز ‏قدرتها على الاستجابة السريعة والفاعلة للحالات الطارئة.‏

FB IMG 1784751357066 الطوارئ تبحث تعزيز الجاهزية وتطوير منظومة الأمن والسلامة في المؤسسات العامة

وتناول الاجتماع، الذي عقد في مبنى الوزارة بدمشق، سبل تطوير منظومة متكاملة للأمن والسلامة في الوزارات، والإدارات ‏ومنشآت القطاع العام، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، إلى جانب وضع برامج تدريب وتأهيل مستمرة لرفع كفاءة ‏الكوادر المختصة.‏

وكانت الوزارة أقامت، في الـ20 من نيسان الماضي، ورشة عمل متخصصة حول السلامة والحماية المدنية، بحضور ‏الوزير رائد الصالح وممثلين عن الوزارات والهيئات المعنية، بهدف وضع خطط حماية متكاملة في كل وزارة تضمن ‏التدخل الأولي الفاعل في معالجة الحوادث وتعزيز الاستعداد والجاهزية.‏

FB IMG 1784751338374 الطوارئ تبحث تعزيز الجاهزية وتطوير منظومة الأمن والسلامة في المؤسسات العامة
FB IMG 1784751346412 الطوارئ تبحث تعزيز الجاهزية وتطوير منظومة الأمن والسلامة في المؤسسات العامة
FB IMG 1784751349132 الطوارئ تبحث تعزيز الجاهزية وتطوير منظومة الأمن والسلامة في المؤسسات العامة

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