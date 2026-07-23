الطوارئ تبحث تعزيز الجاهزية وتطوير منظومة الأمن والسلامة في المؤسسات العامة

دمشق- سانا‏

بحثت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث مع مسؤولي نقاط الاتصال المعنيين بالأمن والسلامة والجاهزية في الوزارات ‏والهيئات الحكومية، سبل تعزيز الجاهزية‏ وتطوير منظومة الأمن والسلامة في المؤسسات العامة.‏

وذكرت الوزارة، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك اليوم الأربعاء، أن الاجتماع، وهو الثاني ضمن سلسلة اجتماعات ‏دورية مخصصة لهذا الملف، ناقش خطط الأمن والسلامة وآليات رفع مستويات الجاهزية في مختلف المؤسسات، بما يعزز ‏قدرتها على الاستجابة السريعة والفاعلة للحالات الطارئة.‏

وتناول الاجتماع، الذي عقد في مبنى الوزارة بدمشق، سبل تطوير منظومة متكاملة للأمن والسلامة في الوزارات، والإدارات ‏ومنشآت القطاع العام، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، إلى جانب وضع برامج تدريب وتأهيل مستمرة لرفع كفاءة ‏الكوادر المختصة.‏

وكانت الوزارة أقامت، في الـ20 من نيسان الماضي، ورشة عمل متخصصة حول السلامة والحماية المدنية، بحضور ‏الوزير رائد الصالح وممثلين عن الوزارات والهيئات المعنية، بهدف وضع خطط حماية متكاملة في كل وزارة تضمن ‏التدخل الأولي الفاعل في معالجة الحوادث وتعزيز الاستعداد والجاهزية.‏